Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası sert düştü! /14 Nisan 2024 09:55

Bitcoin İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası sert düştü!

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, İran'ın İsrail'e insansız hava aracı ve füzelerle hava saldırısı başlatması sonrası sert düşüş kaydetti.

SHABER3.COM

Orta Doğu'da artan gerilim kripto para piyasalarını olumsuz etkiledi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı, TSİ 03.26 itibarıyla son 24 saatte yüzde 5'ten fazla düşerek 63 bin 306 dolar seviyesine geriledi.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 14 Mart'ta 73 bin 750 dolarla kaydeden Bitcoin'in fiyatındaki bir aylık düşüş yüzde 13'ü aştı.

Piyasa değeri bakımından 2'nci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 8,9 değer kaybederek 2 bin 937 dolar seviyesine indi.

Küresel kripto para piyasasının değeri ise 24 saatte yüzde 6,22 azalarak 2,29 trilyon dolara düştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bitcoin İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası sert düştü! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:59:56