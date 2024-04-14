Biden'ın 'Netanyahu' endişesi: 'ABD'yi çatışmanın içine çekmeye çalışıyor'

İran'ın dün akşam İsrail'e yönelik insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlediği saldırının ardından X hesabından bir mesaj paylaşan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, "Önlerini kestik. Püskürttük. Birlikte kazanacağız" diye yazdı.







ABD Başkanı Joe Biden da Netanyahu ile telefonda görüştü. Biden, İsrail'e olan desteğini bir kez daha dile getirirken, ABD basınına yansıyan bazı haberlerde, ABD'li yetkililerin bundan sonra gelebilecek olası İsrail saldırılarından endişe duyduğu iddialarına yer verildi.





NYT: 185 İHA, 150'YE YAKIN FÜZE ATILDI

ABD'nin The New York Times (NYT) gazetesine konuşan iki İsrailli kaynak, İran'ın İsrail topraklarına 185 İHA, 36 seyir füzesi ve 110 karadan karaya füze ile saldırdığını söyledi. Buna göre, fırlatılan bu İHA ve füzelerin büyük bir kısmı İran topraklarından atılırken, küçük bir bölümü de Irak ve Yemen topraklarından ateşlenmişti.







İsrail'in Haaretz gazetesinin aktardığına göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) de İran'ın İsrail'e saldırısında 300'ü aşkın füze ve İHA kullandığını açıkladı. Orduya göre, halihazırda İran'dan İsrail'e fırlatılan herhangi bir İHA ya da füze bulunmuyor. Ancak ordunun olası başka bir saldırı karşısında 'yüksek alarm seviyesinde kalmaya devam ettiği' belirtildi.





HAGARİ: HAVADAN GELEN TEHDİTLERİN YÜZDE 99'U BERTARAF EDİLDİ

IDF Sözcüsü Daniel Hagari de İran'ın saldırılarına ilişkin açıklamasında, 'havadan gelen tehditlerin yüzde 99'unun önünün kesildiğini' belirtti. Hagari, televizyonda yayınlanan açıklamasında, İsrail'in güneyindeki Negev çölünde bulunan Nevatim hava üssünün hafif hasar aldığını ve çalışmaya devam ettiğini belirtti. Hagari, "İran, üssü felce uğratacağını düşünüyordu. Ancak, başarısız oldu" diye konuştu. Hagari, bugün yaptığı açıklamada da Fransa'nın da İran saldırısına karşı hava savunmasına yardım ettiğini bildirdi.





İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da bugün erken saatlerde televizyonda yaptığı açıklamasında, İran ile olan çatışma halinin 'henüz sona ermediği' uyarısını yaptı.





SOROKA TIP MERKEZİ: İSRAİL'İN GÜNEYİNDE 12 KİŞİ YARALANDI

İsrail'in güneyine düzenlenen saldırının ardından bölgedeki duruma ilişkin açıklama yapan Soroka Tıp Merkezi Sözcüsü, İran'ın füze saldırısının ardından 12 kişinin hastaneye başvurduğunu belirtti. Bu kişilerin arasında şarapnel isabet eden ve ağır yaralanan 7 yaşındaki Arad isimli bir kız çocuğun da olduğu bilgisi paylaşıldı. Ameliyat edilen çocuk, operasyonun ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.





BIDEN: İHA VE FÜZELERİN DÜŞÜRÜLMESİNDE İSRAİL'E YARDIMCI OLDUK

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını, Netanyahu'ya 'İsrail'e desteklerinin tam olduğu' mesajını ilettiğini ve İran'a karşı ortak bir diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini toplayacağını bildirdi.





Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "İran ile onun Yemen, Suriye ve Irak'taki bağlantılı örgütleri, bugün İsrail'deki askeri tesislere yönelik benzeri görülmemiş bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum" ifadelerini kullandı.





Talimatıyla, İsrail'in savunmasına yardımcı olabilmek için geçen hafta bazı ilave ABD askeri unsurlarının bölgeye kaydırıldığına işaret eden Biden, "(İran'dan) Gelen insansız hava araçları ve füzelerin neredeyse tamamını düşürmesinde İsrail'e yardımcı olduk" bilgisini verdi.





Netanyahu ile telefon görüşmesine atıf yapan Biden, 'ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz taahhüdünü yeniden vurguladığını' belirtti. Biden, İsrail'in bölgedeki düşmanlarına karşı kendini nasıl savunabileceğini bu gece gösterdiğini kaydetti.





'KARŞILIK VERMEDEN ÖNCE ABD'Yİ BİLGİLENDİRİN'

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi yaptı. Austin, Gallant'tan İsrail'in İran saldırılarına herhangi bir karşılık vermeden önce ABD'yi son gelişmeler hakkında bilgilendirmesini istedi. Gallant da X platformundan yaptığı açıklamada, görüşmede, İran saldırısına karşı İsrail'in savunma operasyonlarını anlattığını belirterek, 'her türlü tehditle yüzleşmeye hazır, vatandaşlarını savunmaya da kararlı olduklarını' ifade etti.





NBC: BAZI ÜST DÜZEY ABD'Lİ YETKİLİLER ENDİŞELİ

Öte yandan, ABD'nin NBC News haber sitesinin haberine göre, bazı ABD'li üst düzey yetkililer, İsrail'in olası sonuçlarını düşünmeden İran'ın saldırılarına yanıt olarak 'hızla bir şey yapmasından' endişe ediyor. NBC'ye göre, Biden'ın yorumları hakkında bilgi sahibi üç kaynak, ABD Başkanı Biden'ın İsrail Başbakanı 'Netanyahu'nun ABD'yi daha geniş bir çatışmanın daha da derinine çekmeye çalıştığından' endişe duyduğunu dile getirdi.





Üst düzey bir ABD hükümet yetkilisi de Beyaz Saray'ın İsraillilerin daha geniş bir savaş ya da İran'la doğrudan bir savaş peşinde olduğuna inanmadığını ama yine de ABD'li yetkililerin emin olamadığını anlattı. Ayrıca ABD'li yetkililerin İsrail'in Şam'daki İran büyükelçilik binasını vurma kararı karşısında öfkeli ve hüsran içinde olduğu ifade edildi.





Hükümet yetkilisi, İsrail'e işaret ederek, "Bence bir stratejileri yoktu. İsrailliler her zaman en iyi stratejik kararları almaz" ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer de Şam saldırısının zamanlamasına tepki göstererek bunun 'felakete yol açacak şekilde gerilimi tırmandırma' potansiyeli olduğuna işaret etti.





CNN: BIDEN, ABD'NİN İRAN'A SALDIRIYA KATILMAYACAĞINI SÖYLEDİ

CNN International da ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Biden'ın Netanyahu'ya İran'a karşı düzenlenecek bir saldırı operasyonuna ABD'nin katılmayacağını söylediğini aktardı. Buna göre, ABD Başkanı Biden, bunu, İran'ın saldırısı sonrası Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında İsrail Başbakanı'na iletti.





Washington'dan üst düzey bir yetkiliye göre, Biden, İsrail'in bunu büyük bir kazanım olarak görmesi gerektiğini çünkü İran'ın saldırılarının büyük çapta başarısız olduğunu ve İsrail'in üstün askeri kapasitesini gösterdiğini savundu.