Samanyolu Haber /Gündem / "Bitcoin saadet zincirinden bile kötü" /26 Aralık 2021 15:05

"Bitcoin saadet zincirinden bile kötü"

Oxford Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olarak görev yapan Robert McCauley, Financial Times'a yazdığı yazıda son yılların gözde yatırım aracı Bitcoin'in saadet zincirinden bile kötü olduğunu iddia etti.

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Oxford Üniviersitesi’nde profesör olarak görev yapan ekonomist Robert McCauley, İngiliz finans gazetesi Financial Times’ta yazdığı makalede dünyanın önde gelen yatırım araçlarından Bitcoin’in ponzi olarak bilinen saadet zincirinden bile daha kötü olduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet'in haberine göre McCauley, ‘Bitcoin neden Madoff tarzı bir Ponzi şemasından daha kötü?’ başlıklı makalesinde, “Ponzi şeması sıfır toplamlı bir girişimdir. Ancak bitcoin, negatif toplamlı bir fenomendir” dedi.

Ekonomistlerin Bitcoin’i yılın en çok kazanan yatırım aracı olarak sunduğunu iddia eden McCauley, yazısında bilgisayar bilimci Jorge Stolfi’nin şu gözlemlerini paylaştı:

“Yatırımcılar Bitcoin’i kâr beklentisiyle satın alıyorlar. Bu beklenti, nakit getiri sağlayanların kârlarıyla sürdürülüyor. Ancak bu kârlar için dışarıda bir kaynak yok; tamamen yeni yatırımlardan geliyor. Ve operatörler paranın büyük bir kısmını alıyor”

PONZİDEN FARKLI

Ponzi sistemlerinin aksine Bitcoin’in sürekli gelir vadetmediğini belirten McCauley, “Bir bitcoin sahibinin nakit çekmesinin tek yolu, bir başkasına satış yapmaktır” dedi.

McCauley, Bitcoin’in çöküşünün ponzilerin çöküşünden farklı olacağını belirterek, “Olası bir tetikleyici, ABD doları veya başka bir varlık ile desteklendiği varsayılan büyük bir sabit coinin çöküşü olabilir” diye yazdı.

MADENCİLİK UYARISI

Bitcoin'in Ponzi şemasından farklı olarak daha büyük bir kitleye ve kaynağa sahip bir varlık olduğuna dikkat çeken McCauley, Bitcoin'in madencilik yoluyla tükettiği enerjinin, onu ponziden daha endişe verici bir konu haline getirdiğini ifade etti.

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McCauley ayrıca Bitcoin’in mucidi Satoshi Nakamoto'nun anonim kalması nedeniyle herhangi bir dolandırıcılık durumunda yatırımcıların kayıp paralarını geri isteyeceği gerçek bir kişiye ulaşamayacağı konusunda uyardı.
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