Bitcoin yeniden 50 bin doları aştı

Dünyanın en büyük ve en tanınan kriptopara birimi Bitcoin geçtiğimiz yıl ocak ayında yüzde 81 değer kaybederek bu yılın en düşük sevyesine gerilemiş ve 27 bin 734 dolardan işlem görmüştü.







Öte yandan eteryum blok zincir ağına bağlı kriptopara birimi Ether de değer pazar günü yüzde 1,16 oranında değer kazanarak 3 bin 932 dolar 7 sent yükseldi. Böylece bir önceki kapanışa göre değerini 44 dolar 97 sent arttırdı.





Bitcoin ilk kez şubat ayında 50 bin üstü seviyeyi görmüştü





Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın şubat ayı başında Bitcoin'e 1,5 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamasının ardından hızla tırmanışa geçen sanal paranın değeri ilk kez şubat ayı ortasında 50 bin doların üzerine çıkmıştı.





Tesla'nın mart ayında ödeme biçimi olarak Bitcoin'i kabul edeceğinin duyurulması sonucu sanal paranın değeri 56 bin 426 dolara yükselmişti.





Ancak mayıs ayında sanal para madenciliğinin yüksek miktarda fosil yakıt kullanımı ve emisyona neden olduğunu gerekçe gösteren Telsa'nın bu tür ödemeleri askıya alması kripto paranın sert bir düşüş yaşamasına katkıda bulunmuştu.





Tesla'nın patronu Elon Musk, temmuz ayında yaptığı bir açıklamada şirketinin, üretim ve el değiştirme sürecinin "en az yüzde 50 oranda çevre dostu olduğu" zaman yeniden araç alım satımında kullanılabileceğini söylemesi Bitcoin'in değerini 40 bin doların üzerine çıkardı.







Amerikan ödeme şirketi PayPal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra İngiltere'deki müşterilerinin de dört çeşit kripto para birimini kullanarak satın alabileceğini duyurması Bitcoin'in değerinin yeniden 50 bin doların üzerine çıkmasını sağladı.





Ancak yatırımcılar değişkenliğiyle bilinen Bitcoin'in zaman zaman 50 bin dolar seviyesini aşmasına rağmen bir süredir 48 bin civarında destek bulduğuna ve 50 bin dolar direnciyle karşılaştığına dikkat çekiyor.





Wall Street Journal'a değerlendirmede bulunan yatırım uzmanları, yatırımcıların diğer kripto para birimlerine kayması sebebiyle Bitcoin'in bir süredir bu dirence takıldığı yorumunu yapıyor.