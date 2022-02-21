Samanyolu Haber /Gündem / Bitlis Valiliği'nden yeni karar /21 Şubat 2022 22:56

Bitlis Valiliği'nden yeni karar

Bitlis Valiliği'nin, kentteki olası eylem ve etkinlikleri 8 Mart'a kadar izne bağladığı belirtildi.

SHABER3.COM

Bitlis Valiliği, eylem ve etkinlikleri 8 Mart'a kadar izne bağladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İl sınırlarında 22 Şubat saat 00.01'den 8 Mart 'a saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda, miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma ve protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses ve yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, dilek feneri, balon, drone, paramotor uçurmak, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma gibi her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetlerin yapılması, mülki idare amirliğine en az 48 saat önceden etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi, idarece talep edilen belgeleri bildirimde bulunmak şartıyla mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir."
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