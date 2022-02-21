Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin'den Donetsk ve Lugansk ile ilgili yeni açıklama /21 Şubat 2022 22:51

Kremlin'den Donetsk ve Lugansk ile ilgili yeni açıklama

Ukrayna üzerinden devam eden NATO-Rusya gerginliğinde yeni bir aşamaya geçildiği beliritldi. Kremlin'den yapılan açıklamada "Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı aldı" denildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyini toplantıya çağırdı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin resmen tanınması gündemiyle güvenlik konseyini olağanüstü topladı. Kremlin'den yapılan açıklamada "Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı aldı" denildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyini toplantıya çağırdı.

Putin Rusya Güvenlik Konseyinin ardından açıklama yapıyor.

Putin'in konuşmasıdan öne çıkanlar şöyle:

"Donbass'taki durum kritik, şiddetli bir hal aldı."

"Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil, aynı zamanda tarihin bir parçasıdır, Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır."

"Modern Ukrayna, tarihi bölgelerinin bir kısmının reddedilmesi nedeniyle tamamen Rusya tarafından meydana getirildi, kimse oradaki sakinlere bir şey sormadı"

"Rusya, Ukrayna'nın borçlarını tamamen ödedi, ancak Kiev, mülkün iadesiyle ilgili anlaşmalara uymayı reddetti."

"En baştan itibaren, Ukrayna makamları devletlerini bizi birleştiren her şeyin inkarı üzerine kurmaya başladılar."

"Ukrayna dış güçler tarafından kontrol edilmektedir"
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