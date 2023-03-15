Samanyolu Haber /Gündem / Bloomberg: HDP, Cumhurbaşkanlığı için aday çıkarmayacak /15 Mart 2023 16:26

Bloomberg: HDP, Cumhurbaşkanlığı için aday çıkarmayacak

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün seçim gündemiyle toplandı. Kapatma davasına karşı Yeşil Sol Parti çözümünü değerlendiren HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayarak Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceği iddia edildi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta milletvekilliği genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek.

Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinden olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) bugün milletvekili seçim listeleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik izlenecek yol haritasını görüşmek için Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topladı. Öte yandan toplantıda 6 Şubat merkezli depremlerin yıktığı illerdeki durum da değerlendirilecek. 

HDP Parti Meclisi’nin (PM) 12 Mart’ta gerçekleştirdiği toplantıda aldığı tam yetkiyle toplanan MYK'nın kapatma davasının sürmesi nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında girilmesi yönünde kararı da vermesi bekleniyor.

HDP'nin MYK toplantısında cumhurbaşkanı adayı da masada. HDP bugün alınacak kararı 16 Mart'ta Emek ve Özgürlük İttifakı toplantısında diğer partilere sunacak.

Bloomberg'in haberine göre ise HDP, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamaya hazırlanıyor. HDP'nin önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu ile görüşmesi ve desteğini açıklaması bekleniyor. HDP, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı için aday çıkarmayacak.

Öte yandan; Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Cumartesi günü saat 13:00’te HDP Genel Merkezi’nde HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’la bir araya gelecek.
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