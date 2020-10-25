Samanyolu Haber /Ekonomi / Bloomberg'den Dolar/TL analizi: 21 yıl önceyi hatırlattılar /25 Ekim 2020 11:55

Bloomberg'den Dolar/TL analizi: 21 yıl önceyi hatırlattılar

Bloomberg'in haberine göre Türk Lirası, geçen hafta da değer kaybederek 1999 yılından beri en uzun süreli haftalık düşüşünü yaşadı.

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Dokuz haftadır Türk Lirası'nın ABD Doları'na karşı değer kaybettiği belirtilen haberde, bu durumda Merkez Bankası'nın bu hafta verdiği faiz kararının etkili olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, perşembe günkü toplantısında politika faizi olan bir haftalık repo faizini %10,25'te sabit tutmuş, geç likidite penceresi faizini ise yüzde 13,25'ten 14,75'e yükseltmişti.

Piyasa beklentisi ise politika faizinin yükseltilmesi yönündeydi.

BBC Türkçe'nin aktardığı Bloomberg'in haberinde, TCMB'nin kararının ekonomik ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde yatırımcıları endişeye düşürdüğü belirtildi.

"Bir irade göremiyoruz"

Eylül ayında beklenmedik bir şekilde faiz artıran TCMB'nin bu haftaki kararı, dolar/TL kurunu psikolojik bir seviye olan 8'e yaklaştırdı.

Londra merkezli Aberdeen Varlık Yönetimi şirketinde sabit getirili menkul kıymetler yöneticisi olan Viktor Szabo Bloomberg'e yaptığı açıklama, "Ortada bir irade göremiyoruz. Yıllardır süren politika hataları şimdi de rezerv kaybı ve kur üzerindeki baskı olarak ortaya çıkıyor. TCMB'nin kararı dengeyi kurmak için gerekli olan kredi büyümesinin yavaşlamasına yetkililerin yanaşmadığını gösteriyor" dedi.

Bloomberg haberinde TL'nin yaşadığı son değer kaybının 1999'un anılarını canlandırdığı öne sürüldü; bu yıl yaşanan gelişmeler yüzünden 2001 yılındaki ekonomik kriz meydana gelmişti.

Dünya gazetesine göre geçen hafta ABD doları yüzde 0,76 değer kazanarak 7,9640 liraya, euro da yüzde 1,61 artarak 9,4200 liraya yükseldi.
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