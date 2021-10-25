Samanyolu Haber /Gündem / BM:Afganistan’ın yarısı açlıkla karşı karşıya /25 Ekim 2021 15:31

BM:Afganistan’ın yarısı açlıkla karşı karşıya

BM'nin alt kuruluşları tarafından yayımlanan rapora göre Afganistan'da nüfusun yüzde 50'sinden fazlası açlıkla yüz yüze. Rapora göre, akut açlıkla karşı karşıya kalan Afganların sayısı geçtiğimiz yıla göre yüzde 37 artarak 22,8 milyon oldu.

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BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve BM Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından ortaklaşa yürütülen Afganistan Gıda Güvenliği ve Tarım Topluluğu, bugün bir gıda güvenliği raporu yayımladı. Rapora göre, Afganistan nüfusunun yarısından fazlası, yaklaşık 22,8 milyon insan, kasım ayından itibaren akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalacak.

Sözcü'nün haberinde yer verdiği rapora göre, Nisan 2021’de yayınlanan son değerlendirmeden bu yana akut açlıkla karşı karşıya kalan Afganların sayısında yüzde 37’lik bir artış meydana geldi.

3,2 MİLYON ÇOCUK ETKİLENECEK

Ülkede yıl sonuna kadar akut yetersiz beslenmeden etkilenmesi beklenen beş yaşından küçük 3,2 milyon çocuk bulunuyor. Ekim ayında da WFP ve UNICEF, bir milyon çocuğun şiddetli akut yetersiz beslenmeden ölme riski altında olduğu konusunda uyarmıştı.

WFP, Afganistan’daki yaklaşık 23 milyon insanın gıda ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için 2022’ye girerken insani yardımları artırmayı planlıyor. Bunu yerine getirmek içinse WFP, ayda 220 milyon ABD dolarına ihtiyaç duyacak.

KENTLERDE DE AÇLIK BAŞ GÖSTERDİ

Ayrıca kent sakinleri de ilk kez kırsal topluluklara benzer oranlarda gıda güvensizliğinden mustarip. Bu da ülkedeki açlığın değişen yüzünü işaret ediyor. Kırsal alanlarda ise dört yıl içinde yaşanan ikinci kuraklık, tarım ve hayvancılıkla geçinen 7,3 milyon insanın geçim kaynaklarını etkilemeye devam ediyor.

Kuraklık, savaş, corona virüsü salgını ve ekonomik kriz, geçim kaynaklarını ve insanların gıdaya erişimini ciddi şekilde etkiledi. Raporda, Afganistan’ın dondurucu kış aylarında insanların hayatta kalmak için umutsuzca insani yardıma bağımlı olduğunu tespiti yapıldı.

“ÖLÜM KALIM MESELESİ”

Raporda ayrıca, bunun, BM’nin Afganistan’da bu faaliyetleri yürüttüğü on yıl içinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek akut gıda güvensizliği oranının saptandığı belirtildi.

FAO Genel Direktörü QU Dongyu, konu ile ilgili açıklamasında, “Bu bir ölüm kalım meselesidir. Önümüzde ortaya çıkan insani felaketleri bekleyip göremeyiz. Bu kabul edilemez” dedi.

WFP İcra Direktörü David Beasley ise “Afganistan şu anda dünyanın en kötü insani krizlerinden birini yaşıyor. Gıda güvenliği neredeyse çöktü. Bu kış hayat kurtaran yardımımızı hızlandıramazsak ve ekonomi yeniden canlandırılamazsa, milyonlarca Afgan göç ve açlık arasında seçim yapmak zorunda kalacak. Felaket için geri sayım içindeyiz ve şimdi harekete geçmezsek, tam bir felaket olacak” dedi.
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