BM’den 48 ülke için korkutan rapor: Kriz derinleşiyor

Sözcü'de yer alan habere göre BM'nin merkezi Roma’da bulunan kuruluşlarından WFP, Gıda Krizleri Küresel Raporu’nun yıl ortası güncellemesini paylaştı.



YÜZDE 10 ARTIŞ VAR



Rapora göre, 48 ülkede acil gıda yardımına ihtiyaç duyan kişilerin sayısı geçen yıla göre yüzde 10 arttı.



2022’den beri yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşayan insan sayısının 48 ülkede 21,6 milyon arttığı ve toplam 238 milyona ulaştığı belirtildi.



Bunun nedeninin, Bangladeş, Angola, Gana, Pakistan ve Nijerya'nın aralarında olduğu birkaç ülkede halihazırda savunmasız olan nüfus arasında analiz kapsamının yüzde 16 artması ve aynı zamanda diğer yerlerde kalıcı ya da artan şekilde süren çatışma, güvensizlik, aşırı hava koşulları ve ekonomik şoklar olduğu ifade edildi.



DURUM KÖTÜYE GİDİYOR



Aralarında Sudan, Somali ve Burundi gibi ülkelerin olduğu 9 ülkede de 2022’den bu yana durumun kötüye gittiği kaydedildi.



Raporda, uzun süreli gıda krizleri ve yeni şoklar nedeniyle 2023’te de ciddi düzeyde akut gıda güvensizliğinin sürdüğü, buna karşın bazı ülkelerde iyileşmelerin de kaydedildiği belirtildi.



İyileşme görülen ülkeler arasında Sri Lanka, Nijer ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin yer aldığı ancak Nijer'deki son gelişmelerin bu durumu tersine çevirebileceği belirtildi.



25 ÜLKEDEN VERİ TEMİN EDİLEMEDİ



Raporda veri elde edilememesinin de endişe kaynağı olduğu, 25 ülke veya bölgeden veri temin edilemediği aktarıldı.



Raporda ayrıca, acil gıda yardımına ihtiyaç duyan insanların neredeyse yüzde 70’inin en büyük 10 gıda krizi yaşanan yerlerde olduğu belirtildi.