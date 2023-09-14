Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA’dan 33 sayfalık rapor: UFO’lar dünya dışından mı geldi? /14 Eylül 2023 23:12

NASA’dan 33 sayfalık rapor: UFO’lar dünya dışından mı geldi?

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), halk arasında UFO olarak bilinen, tanımlanamayan uçan cisimleri inceleyen bağımsız bir kurulun raporunu açıkladı. 33 sayfalık raporda, UFO'ların dünya dışından gelip gelmediğine dair sorulara da yanıt verildi.

SHABER3.COM

Bağımsız olarak kurulan ve 16 kişiden oluşan kurul, yaklaşık bir yıl süren araştırma sonunda 33 sayfalık ‘UFO' raporunu açıkladı.

NASA Başkanı Bill Nelson raporla ilgili basın toplantısında konuştu.

“UFO’LARA KARŞI OLUMSUZ ALGI, VERİ TOPLAMAYI ZORLAŞTIRIYOR”

Kurulun yaptığı çalışmanın amacının, UFO’lar hakkındaki tartışmaları “sansasyonellikten bilime” kaydırmak olduğuna dikkati çeken Nelson, UFO’lara ilişkin olumsuz algının, veri toplanmasına engel teşkil ettiğini de dile getirdi.

“UZAYDA BAŞKA YAŞAMLAR BULUNABİLİR”

Bill Nelson, milyarlarca galaksi ve yıldızın olduğu uzayda başka yaşamların bulunabileceğine inandığını söyledi.

“KANIT YOK, NE OLDUKLARINI BİLMİYORUZ”

NASA yetkilisi Bill Nelson, kurulun UFO’ların dünya dışı kökenli olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadığını, ancak söz konusu cisimlerin ne olduklarını da bilmediklerini kaydetti.

“ŞEFFAF ŞEKİLDE PAYLAŞACAĞIZ”

NASA’nın misyonunun bu “bilinmeyen cisimleri” öğrenmek olduğuna işaret eden Nelson, bu konuda çalışmaların devam edeceğini ve elde edilecek yeni bulguları şeffaf bir şekilde paylaşacaklarını vurguladı.

“BANA DELİL GÖSTERİN”

Nelson, gazetecilerin, ABD devlet birimlerinin elinde uzaylı veya UFO olup olmadığına ilişkin sorularına, “Bana delilleri gösterin” şeklinde cevap verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NASA’dan 33 sayfalık rapor: UFO’lar dünya dışından... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:43:59