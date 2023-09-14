NASA’dan 33 sayfalık rapor: UFO’lar dünya dışından mı geldi?

Bağımsız olarak kurulan ve 16 kişiden oluşan kurul, yaklaşık bir yıl süren araştırma sonunda 33 sayfalık ‘UFO' raporunu açıkladı.



NASA Başkanı Bill Nelson raporla ilgili basın toplantısında konuştu.



“UFO’LARA KARŞI OLUMSUZ ALGI, VERİ TOPLAMAYI ZORLAŞTIRIYOR”



Kurulun yaptığı çalışmanın amacının, UFO’lar hakkındaki tartışmaları “sansasyonellikten bilime” kaydırmak olduğuna dikkati çeken Nelson, UFO’lara ilişkin olumsuz algının, veri toplanmasına engel teşkil ettiğini de dile getirdi.



“UZAYDA BAŞKA YAŞAMLAR BULUNABİLİR”



Bill Nelson, milyarlarca galaksi ve yıldızın olduğu uzayda başka yaşamların bulunabileceğine inandığını söyledi.



“KANIT YOK, NE OLDUKLARINI BİLMİYORUZ”



NASA yetkilisi Bill Nelson, kurulun UFO’ların dünya dışı kökenli olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadığını, ancak söz konusu cisimlerin ne olduklarını da bilmediklerini kaydetti.



“ŞEFFAF ŞEKİLDE PAYLAŞACAĞIZ”



NASA’nın misyonunun bu “bilinmeyen cisimleri” öğrenmek olduğuna işaret eden Nelson, bu konuda çalışmaların devam edeceğini ve elde edilecek yeni bulguları şeffaf bir şekilde paylaşacaklarını vurguladı.



“BANA DELİL GÖSTERİN”



Nelson, gazetecilerin, ABD devlet birimlerinin elinde uzaylı veya UFO olup olmadığına ilişkin sorularına, “Bana delilleri gösterin” şeklinde cevap verdi.