Samanyolu Haber /Gündem / BM’den çarpıcı Suriye açıklaması: Pandemi izin verirse masaya oturacaklar /19 Mayıs 2020 13:18

BM’den çarpıcı Suriye açıklaması: Pandemi izin verirse masaya oturacaklar

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de Esad rejimi ile muhaliflerin pandemi süreci müsaade eder etmez Cenevre'de masaya oturmak için anlaştığını açıkladı.

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İç savaşın ve kaosun 9 yılı aşkın bir süredir bitmek bilmediği Suriye’de barışa doğru bir adım atıldı… Birlemiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen flaş açıklamalarda bulundu.

Yıllardır süredir çatışma ve savaşın sona erebileceğinin sinyalini veren Pedersen, “Salgın izin verdiği zaman Suriye yönetimi ve muhalifler Cenevre’de masaya oturarak anayasa için müzakere etme konusunda anlaştı” ifadelerini kullandı.

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İnternet üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pedersen, bu toplantının tarihi ile ilgili bir açıklama yapmazken, video konferans yöntemiyle yapılamayacağını da vurguladı. Pedersen, “Yaşanan sakinlik taraflar arasındaki çok derin güvensizlik duygusunun iyileşmesi için bir fırsat olabilir” dedi.

Pedersen ayrıca ABD ve Rusya’nın da barış için duruma müdahale etmesini ve yardımda bulunmasını istedi.
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