BM Güvenlik Konseyi Taliban’ın yasaklarını kınadı

VOA'nıngöre, 15 üyeli Konsey oybirliğiyle üzerinde anlaşarak yayınladığı açıklamada, Afganistan’da kadın ve kız çocuklarının yüksek okul ve üniversitelere katılımının yasaklanmasının “insan hakları ve temel özgürlüklere saygıda giderek artan bir erozyonu temsil ettiğini” belirtti.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, getirilen kısıtlamaların “haklı gerekçesi olmayan insan hakkı ihlali olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini” vurguladı. Guterres, “Kadınları ve kız çocuklarını dışlamak ve susturmak, Afgan halkının potansiyeline çok büyük zararlar vermeye devam ediyor” ifadesini kullandı.Kadınlara üniversite yasağı geçen hafta BM Güvenlik Konseyi’nin New York’ta Afganistan gündemiyle toplanması sırasında açıklanmıştı. Kız çocuklarının da Mart ayından bu yana liselere gitmesi yasak.Konsey, Cumartesi günü açıklanan, kadın insani yardım çalışanlarının yasaklanmasının da BM’ninkiler de dahil “ülkedeki insani yardım operasyonları üzerinde ciddi boyutta ve ani etkilere yol açacağını” kaydetti.Kısaca UNAMA olarak bilinen BM’nin Afganistan’daki siyasi misyonuna tam desteğini de ifade eden Güvenlik Konseyi, “Bu kısıtlamalar, Taleban’ın Afgan halkına verdiği taahhütlerin yanısıra uluslararası toplumun da beklentilerine ters düşüyor” dedi.İnsani yardım çabaları milyonlarca Afgan’a ulaşan dört büyük küresel yardım örgütü Pazar günü yayınladıkları açıklamada, kadın çalışanlar olmadan programlarını yürütemedikleri gerekçesiyle faaliyetlerini askıya aldıklarını bildirmişti.BM İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths geçen hafta Güvenlik Konseyi’ne hitaben yaptığı açıklamada, Afganlar’ın yüzde 97’sinin yoksulluk içinde yaşadığını, nüfusun üçte ikisinin hayatta kalmak için yardıma ihtiyaç duyduğunu, 20 milyon kişinin akut açlıkla yüz yüze olduğunu ve 1,1 milyon genç kızın da yasak nedeniyle okula gidemediğini söylemişti.İslamcı Taleban geçen yıl Ağustos ayında iktidara gelmişti. 20 yıl önce en son iktidardayken kızların eğitimini büyük oranda yasaklayan grup, şimdiyse politikalarının değiştiğini iddia etmişti. Taleban yönetimi uluslararası camia tarafından tanınmıyor.