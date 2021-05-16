BM: Savaş suçu işleniyor

Bachelet, tüm taraflara tansiyonun düşürülmesi ve uluslararası hukuka sıkı sıkıya saygı gösterilmesi çağrısında bulundu, son on gün içinde bölgedeki durumun oldukça endişe verici bir oranda kötüleştiğini ifade etti.





Eski Şili Cumhurbaşkanı Bachelet hem İsrail’i hem de Filistinli grupları, şimdiye kadar karşılıklı olarak gerçekleştirdikleri saldırıların bazılarının “savaş suçu” olduğu konusunda uyardı.





“Her iki tarafın liderleri de tansiyonu düşürmek yerine gerilimi arttırdı”





BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, bölgedeki durumun Filistinli ailelerin zorla tahliyesi tehdidiyle tetiklendiğini belirterek, “Ramazan ayında İsrail güvenlik güçleri El Aksa Camisi çevresinde yoğunlaştı. Gazze'ye yönelik saldırılar şiddetli bir şekilde arttı. İsrail'de ırkçı kışkırtmalar yaşandı. İşgal altındaki Filistin topraklarında, İsrail'e yönelik şiddetli saldırılar ve Gazze’den İsrail’e atılan füzeler nedeniyle kayıpların sayısı daha da arttı. Her iki taraf da uluslararası insan hukukunu ciddi şekilde ihlal etti. Her iki tarafın liderleri tansiyonu düşürmek, durumu yatıştırmak yerine gerilimi arttırdı” dedi.





“Her iki taraf da savaş suçu işliyor”





BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Filistinli silahlı grupların yoğun nüfusa sahip yerleşim yerleri de dahil olmak üzere İsrail'e ayrım gözetmeksizin çok sayıda roket atmasının, uluslararası insani hukukunun açık bir şekilde ihlali olduğunu belirterek, “Bu bir savaş suçu” dedi.





İsrail'in de havadan, denizden ve karadan yoğun bir şekilde yoğun yerleşim yerlerini bombaladığını, sivilleri ve sivil hedefleri vurduğunu konusunda oldukça endişeli olduğunu belirten Bachelet, “Bu saldırıların bazıları uluslararası insani hukukun ihlal edilmesidir. Askeri operasyonların yürütülmesinde ayrım ilkelere uyulmaması, uluslararası insani hukukun ciddi bir ihlali anlamına gelir ve savaş suçları teşkil edebilir. Her iki tarafı da uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine getirip, uluslararası hukuka saygı göstermeye davet ediyorum” dedi.





“İhlallerden sorumlu olanlardan hesap sorulmalıdır”





Yüksek Komiser Bachelet, İsrail hükümetinden özellikle Lod, Yafa, Remle ve Hayfa’da aralarında Yahudi yerleşimciler ve İsrail’in Filistinli vatandaşları da olmak üzere, aşırı sağcı gruplar arasında çıkan çatışmalara karşı önlem almasını istedi.





Bachelet, “İsrail polisinin Filistinli vatandaşlarının şiddetli saldırılara maruz kalmasına ve aşırı sağcı (Yahudi) grupların sosyal medya üzerinden, Filistinli vatandaşlara karşı kullanılmak üzere ‘silahlarınızı, bıçaklarınızı, sopalarınızı, muştalarınızı getirin’ diye yaptığı çağrılara müdahale etmemesinden özellikle kaygılıyım” ifadelerini kullandı.