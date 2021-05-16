Samanyolu Haber /Dünya / Tesla kazası mercek altında: Otomatik pilotta mıydı? /16 Mayıs 2021 10:50

Tesla kazası mercek altında: Otomatik pilotta mıydı?

ABD'nin California eyaletinde, Tesla aracı kazasında hayatını kaybeden şoförün aracını otomatik pilotta kullandığı anlara ait sosyal medya videoları tespit edildi. Öte yandan kazanın olduğu sırada otomatik pilot sisteminin devrede olup olmadığı hâlâ belirlenmedi.

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The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), 5 Mayıs'ta California'da meydana gelen ölümcül Tesla kazasına ilişkin soruşturmaları sürdürüyor. 

Kazada, Tesla Model 3 aracın sürücüsü Steven Michael Hendrickson, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada aracın çarptığı bir yaya da ağır yaralanmıştı. 

Hayatını kaybeden Hendrickson'ın sosyal medyada Tesla sürücülerinin oluşturduğu bir grubun üyesi olduğu ve burada sık sık paylaşım yaptığı teslim edildi. Hendrickson'ın sosyal medyada paylaştığı videolardan birinde, sürücü koltuğunda elleri direksiyonda olmadan ve ayakları frende olmadan kendini çektiği görüldü. 

California Karayolu Kontrol, kazayla ilgili yapılan ön incelemeler sonucu Tesla'nın yarı otomatik sürüş sisteminin açık olabileceğini belirtti. Öte yandan, otomatik pilot sisteminin devrede olup olmadığına dair kesin bir karara varılmadı. 

Tesla, "tam otomatik pilot" aracı için çalışmaları sürdürürken ABD'de yarı otomatik pilot araçlarla bağlantılı kazalar soru işaretleri oluşturuyor. ABD Otomotiv Güvenliği Kurumu, mart ayında Tesla araçlarla ilgili 27 kaza incelemesi başlattığını açıklamıştı. 
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