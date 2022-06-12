Samanyolu Haber /Dünya / BM yönetimi 3 ülkeyi işaret ederek uyardı /12 Haziran 2022 18:43

BM yönetimi 3 ülkeyi işaret ederek uyardı

Artarak devam eden küresel ısınma etkisi kendini gıda tedariğinde gerileme olarak göstermeue devam ediyor. Bu konuda uyarıda bulunduğu belirtilen BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yönetiminin ise özellikle 3 ülkenin durumuna dikkat çektiği ifade edildi.

SHABER3.COM

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Cuma günü geç saatlerde yayınlanan son durum güncellemesinde, üç ülkede yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ve artan yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalan insan sayısının daha da artarak Eylül 2022 itibarıyla 20 milyonu bulabileceğini bildirdi.

UNOCHA'ya göre, şu anda 7,1 milyon insanın şiddetli gıda güvensizliği yaşadığı Somali'de, 213.000 kişi çok kötü durumda ve özellikle endişe meydana getiren körfez bölgesi dahil ülkedeki sekiz bölge, bugünden Eylül 2022'ye kadar kıtlık riski altında.

BM ofisi, Etiyopya'da yaklaşık 7,2 milyon, Kenya'da ise yaklaşık 4,1 milyon insanın kuraklık nedeniyle ciddi şekilde gıda güvensizliği yaşadığını belirtti.

UNOCHA, Afrika Boynuzu genelinde, kırsal kesimde yaşayan ailelerin beslenme ve geçim kaynağı olan en az 7 milyon büyük ve küçükbaş hayvanın öldüğünü açıkladı. Kenya'da 1,5 milyondan fazla, güney ve güneydoğu Etiyopya'da 2,1 milyon ila 2,5 milyon, Somali'de 3 milyon hayvan kaybedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BM yönetimi 3 ülkeyi işaret ederek uyardı Sonraki Haber >>

Hz Muhammed (SAV): 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile...'

Hz Muhammed (SAV): 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile...'

Saadet’ten yeni video: Hüngür Hüngür Show

Saadet’ten yeni video: Hüngür Hüngür Show

Antalya'daki lunaparkta korkunç olay!

Antalya'daki lunaparkta korkunç olay!

Esenyurt'ta akılalmaz olay!

Esenyurt'ta akılalmaz olay!

Gürkan Zengin'den beyin yakan yorum!..

Gürkan Zengin'den beyin yakan yorum!..

Aldığı yumruklar sebebi le aklını kaybeden boksör öldü

Aldığı yumruklar sebebi le aklını kaybeden boksör öldü

Taksicilerden 'Akaryakıt zammı' protestosu

Taksicilerden 'Akaryakıt zammı' protestosu

Ersan Şen konuştu, AKP'li yorumcular dut yemiş bülbül kesildi

Ersan Şen konuştu, AKP'li yorumcular dut yemiş bülbül kesildi

İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler

İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler

İşte Komedi gibi operasyonun perde arkası

İşte Komedi gibi operasyonun perde arkası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:02:19