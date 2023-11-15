BM'den uyarı: Dünya verimli arazilerini kaybediyor

Raporda yaşanan kum fırtınalarının en az dörtte birinin kontrolsüz madencilik ve tarımın da içinde bulunduğu insani faaliyetler sebebiyle meydana geldiği ifade edildi. Rapor, dünyanın bazı bölgelerinde çöl kumlarının geçen yüzyıla oranla iki katına çıktığını da ortaya koydu.





Çölleşmeyle mücadelede finansal anlamda da pek çok sorunla karşı karşıya olduklarını ifade eden Thiaw, 126 ülkeyi kapsayan bu sorunla mücadele etmek için 2016-2019 yılları arasında konuya yalnızca 15 milyar dolar bütçe ayrıldığını söyledi. Özel sektörün kullandığı araziye daha özenli yaklaşmasını sağlamak için yeni teşviklere ve finansal kamu desteğine ihtiyaç olduğunu belirten Thiaw, Çin'in uzun vadeli arazi restorasyonu ve yeniden ağaçlandırma programları sayesinde çölleşmeyle ve kum fırtınalarıyla mücadelede başarı öyküsü yazdığını söyledi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi, (UNCCD) bugün açıkladığı raporda her yıl tahminen iki milyar ton kum ve tozun atmosfere girerek Asya ve Afrika'nın büyük bölümünde zarara yol açtığını, bunun da dünya ekonomisine önemli ölçüde zarar verdiğini belirtti. Rapor, küresel çölleşme büyüdükçe kum ve toz fırtınalarında artış olacağı konusunda uyarıda bulundu.Raporda dünyanın her yıl 1 milyon kilometrekare verimli arazinin kum ve toz fırtınaları yüzünden kaybedildiği bilgisi yer aldı.UNCCD Genel Direktörü İbrahim Thiaw, araştırmanın sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, meydana gelen kum fırtınalarının ülkelere sadece maddi zarar vermekle kalmayıp ayrıca göçü tetiklediğini, uluslararası ulaşımı engellediğini ve güvenlik riskleri yarattığını söyledi.UNCCD uzmanlarına göre bu durum, ekonomik sonuçların yanı sıra solunum yolu hastalıkları gibi sağlık sorunlarına da sebep olabiliyor. Kum fırtınasından etkilenen bölgelerde ayrıca toprak erozyona uğruyor ve mahsuller bozuluyor.UNCCD, erken uyarı sistemlerini geliştirmek ve zarar gören arazileri eski haline getirebilmek için daha iyi arazi yönetimi uygulamaları için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.Thiaw, COP 28 İklim Değişikliği Konferansı yaklaşırken sürdürülebilir bir arazi restorasyon planlamasının küresel ısınmaya karşı mücadelede hayati önem taşıdığını ve arazi kullanımında yapılacak değişikliğin karbon emisyonlarının azalmasına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu söyledi. Thiaw, "Toprak kaybının iklim değişikliğini tetiklediği ve iklim değişikliğinin de toprak kaybını artırdığı kısır bir döngünün içerisindeyiz" dedi.