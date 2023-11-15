Gazzeli hasta çocuklar, Türkiye’ye getirilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır El Ariş Havalimanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze için 10 uçak ve 1 gemiyle 660 tona yakın ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz, 20 ambulans ve 8 de sahra hastanesi gönderdiklerini belirtti.



“26 HASTANIN BUGÜN TÜRKİYE’YE GÖTÜRÜLMESİNİ PLANLADIK”



Yardımların koordinasyonunu yerinde görmek ve sahra hastanelerinin yerlerini belirlemek amacıyla Mısır’la yapılacak işbirliğini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya geldiklerini belirten Koca, hastane ziyaretleri yaptıklarını kaydetti.



El Ariş Hastanesini de ziyaret edeceklerini ifade eden Koca, şöyle devam etti:



* “Özellikle bizim arzumuz kanserli çocuk hastalar başta olmak üzere ama genelde kanser hastalarından Gazze’de olup Refah Sınır Kapısı’nı bugün geçen 30’a yakın hasta oldu, net sayısı 26. Bu 26 hastanın bugün biz Türkiye’ye götürülmesini planladık ve bununla ilgili görüşmeler olumlu geçti.



* Umudumuz bugün kanserli hastaları Türkiye’ye götürme çabasıydı. Birazdan Sayın Bakanımla birlikte gelmiş olduk. Refah Sınır Kapısı’ndan bu hastalar geçti. Şu an ambulanslarda bekliyor ve işlemleri yapılıyor. Zannediyorum yarım saat veya bir saat içerisinde hastaları havaalanına getirme durumumuz olacak ki birazdan biz de hastaları ziyaret etmiş olacağız.”



Refah Sınır Kapısı’ndan geçirilen hastaları doğrudan Türkiye’ye sevkini planladıklarını belirten Bakan Koca, “Umarım bunu bugün bir aksaklık olmadan sağlamış oluruz” dedi.



“OLABİLDİĞİNCE HASTAYI GAZZE’DEN TÜRKİYE’YE GETİRME ÇABASI İÇİNDEYİZ”



Bir gazetecinin, hastaların sevkine ilişkin İsrail Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmeleri hatırlatması üzerine Bakan Koca şunları kaydetti:



* “Şu an üçlü bir koordinasyon ekibi var. Hem Mısır hem Türkiye hem İsrail olmak üzere uygun hastaları ve işlemleri tamamlanan hastalar birlikte karar verilerek Refah Sınır Kapısı’ndan geçişi sağlanmış oluyor. Dolayısıyla İsrail’le de Sağlık Bakanıyla da bu anlamda yakın iletişim içindeyiz. Bizim arzumuz bu savaşın bir an önce bitmesi. Arzumuz tedaviye ihtiyacı olan bütün Gazzelilere, Filistinlilere bu yardımı ulaştırabilir olmak. Bunun için Türkiye her türlü yardımı yapmaya hazır.



* Bundan sonraki süreçte de bugün bu kadar hastanın gelişi sağlanabilir oldu. Bu son derece önemli, 1000’e yakın kanserli hasta olduğunu biliyoruz. Diyaliz hastalarının fazla olduğunu biliyoruz. Bu dönemde imkanlar ölçüsünde iletişimi güçlü tutarak olabildiğince hastayı Gazze’den Türkiye’ye getirme çabası içindeyiz. Umarım bunu gerçekleştirmiş oluruz.”



“BÜTÜN ÇABAMIZI SEFERBER EDECEĞİMİZDEN KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN”



Bakan Koca’ya, hastanelerde tedavi gören Gazzeli çocukları ziyaret ettiği hatırlatılarak, “Bugün Gazze’den gelen o çocuklara temas ettiniz. Orada binlercesi var onlar gibi. Neler söylersiniz” sorusu yöneltildi. Koca, şöyle konuştu:



* “Buradaki dram çok farklı. 200’e yakın bugüne kadar hastanın geldiğini biliyoruz ama 20 bine yakın yaralının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla gelen hasta sayısı çok az. Geri planda bekleyen çok hasta var. Bunun giderek artması gerekiyor. Fakat Mısır’dan yani Gazze’den Mısır dışına çıkabilen bugüne kadar hiçbir hasta olmadığını Sağlık Bakanımız da söyledi. Yani ilk defa Gazzeli olup Mısır’dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar oluyor. Bugün bunu yaşıyoruz.



* Yardım anlamında da ilk defa Türkiye’den bir gemi Mısır’a gelmiş oldu. Umarım yakın zamanda, çabamız bu yönde, Gazze’nin içinde Refah Kapısı’na yakın bölgede yine bu üçlü koordinasyonun takibiyle bir sahra hastanesi erken dönemde de kurmak istiyoruz. Yapılacaklar çok fazla. Bize çok iş düştüğünü görüyoruz. Ülke olarak bütün çabamızı bu noktada seferber edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sahra Hastanesini Gazze bölgesinde kurmak istiyoruz.”



Mısır’daki hastanelerde tedavi altına alınanların Türk ve Mısırlı doktorlar tarafından birlikte değerlendirilmesini istediklerini kaydeden Bakan Koca, “Onunla ilgili bir ekip çalışması yapıldı. Yakın dönemde de o ekibin Türkiye’den Mısır’a gelmesi sağlanmış olacak. Dolayısıyla Refah Kapısı’ndan geçen hastaların bu iki hastanede öncelikle değerlendirilip devamında uygun olan hastaların Türkiye’ye ikinci etapta getirilmesi şeklinde bir planlama yapıldı. Umarım bunu herhangi bir engel olmadan başarıyla sonuçlandırırız” dedi.



BAKAN KOCA, MISIRLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ



Gazze’ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze’deki kanser hastalarının Türkiye’ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya geldi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mevkidaşıyla Kahire’de Nasır Kanser Enstitüsü Hastanesini, ardından da 57357 Çocuk Kanser Hastanesindeki hastaları ziyaret etti. Koca, Gazze’den Kahire’ye nakledilen çocuklar ve diğer hastalarla tek tek ilgilendi.



“6 TONLUK BOMBA GÖNDERDİLER”



Hastalardan yaşadıklarıyla ilgili bilgi alan Fahrettin Koca, tedavi gören bir yaralı bir kadını da dinledi. Hasta kadın, Bakan Koca’ya, “Namaz kılıyordum, sonra 6 tonluk bomba gönderdiler. Kızımla beraber odadaydık. Kızım şehit oldu, oğlum da. En sonunda beni buldular. Saat 2’de saldırı yapıldı, 5 gibi beni enkaz altından çıkardılar” dedi.



Konuşurken göz yaşlarına hakim olamadığı görülen kadın, yüzünde, bacağında ve sırtında yanıklar olduğunu söyleyerek, “Ayaklarımda da yaralarım var. Sol ayağımda da kırık var, ameliyat olacağım. Ailemden 17 kişi şehit” ifadelerini kullandı.



Erkek bir hasta, ziyareti için Bakan Koca’ya teşekkür ederek “Allah size kötülük göstermesin inşallah” ifadesini kullandı. Bakan Koca ise erkek hastaya, “Rabbim zorluklarımızı kolaylaştırsın inşallah” dedi.



“TÜRKİYE’DE DE YÜZ NAKLİYLE İLGİLİ GÜÇLÜ BİR MERKEZİMİZ VAR”



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüzünde, çenesinde kırıklar olan bir kadının tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı. Koca, ziyarette kendisine eşlik eden Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar’a, “Türkiye’de de yüz nakliyle ilgili güçlü bir merkezimiz var. İhtiyaç olursa Türkiye’de de yapmak isteriz. Yüz nakli gerekmiyor ama rekonstrüktif cerrahi gerektiriyor. İyi bir merkezimiz, iyi ekibimiz var. Uygun görürlerse de Türkiye’de de destek olmak isteriz” önerisinde bulundu.



Abdulgaffar da Bakan Koca’ya “Doktorlarımızla bu karara vardığımızda sizlerle haberleşilir.” dedi. Sağlık Bakanı Koca’ya yaşadıklarını anlatan kadın, ilgilerinden dolayı teşekkür etti.



Yaralı bir çocuğun yakını da Bakan Koca’ya “Evden ekmek almaya çıktığımda biri aradı, ‘bir füze bizim binamızı vurdu’ dedi. Geldim, bütün ailem yaralıydı. Hiç kimsenin tahmin edeceği bir durum değil” diyerek yaşadıklarını anlattı.



MISIR’DAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR



Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Gazze Şeridi’ne tıbbi desteklerinden dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.



Abdulgaffar, Mısır’daki Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi’nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Türkiye ile Mısır arasında yüz yıllara dayanan kardeşlik ilişkileri olduğunu vurgulayan Abdulgaffar, Gazze Şeridi’ne tıbbi destekler konusunda Türk mevkidaşı Koca ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.



Koca’nın Mısır’a ziyaretinin de Gazze Şeridi’nde olayların başladığı günden beri sürdürdükleri işbirliğin göstergesi olduğunu dile getiren Abdulgaffar, “Filistinli kardeşlerimizin canını kurtarmak için sağladıkları tıbbi destek ve ilgilerinden dolayı Türk devletine hükümetine ve halkına teşekkür ediyorum. Nitekim Türkiye, Gazze Şeridi’ne tıbbi yardım göndermek için Mısır ile iletişim geçen ülkelerin başında geliyor. Ayrıca Mısır’ın Ariş kentindeki hastanelerde yaralılara tedavi hizmeti veren Türk doktorlar da var” dedi.



Gazze’ye yardım için tüm maddi ve beşeri imkanları seferber etmek üzere Türkiye ile Mısır arasında mükemmel bir iş birliği olduğunu vurgulayan Abdulgaffar, Mısır’ın Gazze’deki kanser hastaları için harcadığı çabaların da altını çizdi.



Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin verdiği talimatlar doğrultusunda Gazze’den tüm hasta ve yaralıları kabul etmeye hazır olduklarını aktaran Abdulgaffar, uluslararası örgütlerin verilerine göre Gazze’de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 11 bini aştığını, yaklaşık 28 bin kişinin de yaralandığını hatırlattı.