Samanyolu Haber /Dünya / Boeing, 737 Max 9 uçağındaki 'hatasını kabul etti' /10 Ocak 2024 09:35

Boeing, 737 Max 9 uçağındaki 'hatasını kabul etti'

Boeing şirketi, uçuş sırasında gövdesinden parça kopan 737 Max 9 tipi uçakla ilgili hatalarını kabul ettiklerini açıkladı.

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Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçuşunu yapan 737 Max 9 tipi uçağın gövdesinden bir bölüm, kalkıştan kısa bir süre sonra koparak düşmüş, uçakta delik açılmıştı.

Uçağın Portland'a acil iniş yaptığı olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Şirketin CEO'su Dave Calhoun, olayın sorumluluğunu kabul ettiklerini ve süreci "tam bir şeffaflık içinde yürüteceklerini" belirtti.

Kopan parça acil çıkış kapısı olarak tasarlanan ancak kullanıma kapalı bir bölümdü. 27 kilogramlık parça, Portland'da bir evin bahçesine düştü.

Geçen Cuma günü yaşanan olayın ardından ABD'deki havayollarının kullandığı 171 Boeing 737 Max 9 tipi uçak, incelemeden geçirilmek üzere hangara çekildi. Başta Alaska ve United Havayolları uçuşları olmak üzere, yüzlerce uçuş iptal edildi.

Türk Hava Yolları da elindeki bu tip 5 adet uçağın inceleneceğini açıklamıştı.

Çok uluslu bir Amerikan şirketi olan Boeing, 737 Max tipi uçaklarında çıkan sorunlar nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor.

Uçakta acil çıkış kapısı olarak tasarlanan ancak kullanıma kapatılmış olan bölüm yaklaşık 5 bin metre irtifada koparak düşmüştü

Boeing çalışanlarına hitaben konuşan Calhoun, "Bu duruma, öncelikle hatamızı kabul ederek yaklaşacağız. Her adımımızda yüzde 100 ve tam şeffaflık ile hareket edeceğiz" dedi.

Calhoun ayrıca kazanın nedeninin ortaya çıkması için, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile birlikte çalışacaklarını da ekledi.

Boeing CEO'su, bu olayın bir daha yaşanmaması için gerekli tüm incelemelerin yapılacağını belirtti.
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