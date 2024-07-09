Samanyolu Haber /Gündem / Boeing'de yeni kriz: Uçağın tekerleği koptu /09 Temmuz 2024 09:15

Boeing'de yeni kriz: Uçağın tekerleği koptu

United Airlines'ın Boeing uçağının tekerleğinin kalkış sırasında düşmesi paniğe yol açtı.

SHABER3.COM

Boeing uçaklarında kriz devam ediyor.

United Airlines havayolu şirketine ait Boeing 757-200 tipi yolcu uçağı, dün Los Angeles'tan kalkışı sırasında tekerleğinin düşmesiyle büyük tehlike atlattı.

Arka tekerleği düşen uçak, Denver'a acil iniş yaptı. 174 yolcu ve 7 kişilik mürettebattan yaralanan olmadığı bildirildi.

United Airlines, olayla ilgili soruşturma başlattı. ABD basınına konuşan yolcular, kalkışta bir sorun hissetmediklerini ama uçuş sırasında pilotun acil iniş anonsu yapmasıyla uçakta panik yaşandığını aktardı.

BOEING UÇAKLARINDA SORUNLAR BİTMİYOR

United Airlines'ın Boeing uçağı mart ayında da tekerleği düşünce acil iniş yapmıştı.

ABD'de Alaska Havayolları'nın 5 Ocak'taki bir uçuşunda Boeing MAX 737 model yolcu uçağının kapısının düşmesi sonrası dev şirketin üretim süreçleriyle ilgili endişeler büyük tartışma yaratmıştı.

ABD'de aynı tipteki 171 uçağın uçuşları durdurulmuş, THY de filosunda bulunan aynı tipteki beş uçağın uçuşlarını askıya almıştı.

İncelemeye alınan uçaklarda "gevşek civata" sorunun tespit edilmesi endişeleri daha da artırmıştı. ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) 737 MAX uçaklarının üretim sürecine yönelik başlattığı incelemede 89 testten 33'ü başarısız olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Boeing'de yeni kriz: Uçağın tekerleği koptu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:53:16