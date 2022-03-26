Samanyolu Haber /Gündem / Boğaz’da mayın alarmı… SAS Timleri müdahale etti /26 Mart 2022 14:27

Boğaz’da mayın alarmı… SAS Timleri müdahale etti

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde sabah saatlerinde fark edilen mayın benzeri yabancı cisim için SAS Timleri harekete geçti.

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Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası’nda sabah 09.30 sıralarında fark edilen mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı bölgede helikopter desteği ile inceleme başlattı.

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, seyir halindeki gemileri, “Türkeli demir sahasında belirlenemeyen bir cisim tespit edilmiştir. Tüm gemilerin gemi sahasından uzak olması tavsiye olunur” şeklinde anons yaparak uyardı. Aynı zamanda İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

MSB: “ETKİSİZ HALE GETİRMEK İÇİN MÜDAHALEYE BAŞLANDI”

Ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkiine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır” denildi.

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna’nın Odessa’dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz’e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul’a kadar ulaşabileceği belirtilmişti.
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