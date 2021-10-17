"Boğaz kesmedim, tokat attım"

Gazeteci Erk Acarer, geçtiğimiz gün 15 Temmuz’da köprüde iki askeri öğrenci ve bir eri öldüren grubun içerisinde TÜGVA’da görevli Mehmet Fatih Demirci’nin de yer aldığını açıklamıştı.







Köprüde iki askeri öğrencinin boğazı kesilmiş, bir erin de başı taşla ezilmişti.





Konuya ilişkin açıklama yapan TÜGVA Genel Merkez Üniversite Koordinatörlüğü Teşkilatlanma Sorumlusu Mehmet Fatih Demirci, linç eden grubun içinde olduğunu doğruladı ancak öğrencilerin boğazının kesilmesi ya da erin başının taşla ezilerek öldürülmesi olayına karışmadığını savundu. Demirci, sadece rütbeli bir askere tokat attığını iddia etti. Demirci, “Birilerinin iddia ettiği gibi bir durum hiçbir zaman olmadı” dedi.





15 Temmuz’da askerlerin linç edildiği fotoğraflarda ise Mehmet Fatih Demirci’nin kalabalığın içinde olduğu görülüyor.





Demirci’nin açıklamasına cevap veren Erk Acarer, “Bana ‘tek tokat’ nedense çok mantıklı gelmedi… Dilersen bir açıklama daha yap” ifadesini kullandı.



