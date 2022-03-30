Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinden İstanbul Barosu'na ziyaret /30 Mart 2022 00:04

Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinden İstanbul Barosu'na ziyaret

Uzun bir süredir rektör protestolarının devam ettiği Boğaziçi Üniversitesi'nin bileşenlerinin İstanbul Barosuna bir ziyaret düzenledikleri belirtildi.

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Rektör protestosunun halen devam ettiği Boğaziçi Üniversitesi'nin bileşenlerinin İstanbul Barosuna bir ziyaret düzenledikleri belirtildi.

12 KİŞİLİK BİR HEYET KATILDI

Evrensel'de yer alan habere göre Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinden oluşan 12 kişilik bir heyet, İstanbul Barosunu ziyaret etti.

Öğrenciler, akademisyenler, idari personel, mezunlar ve aile temsilcilerinden oluşan heyet, Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, Genel Sekreter Cengiz Yaka, İnsan Hakları Merkezi Temsilcisi Gizem Günaydın, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Naipoğlu ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin avukatı Burçin Şahan ile görüştü.

Boğaziçi Üniversitesinde bir yılı aşkın süredir yaşanan hukuksuzlukları dile getirmek, barodan hukuksuzlukların tespiti, duyurulması ve davaların takibinin yapılmasına dair taleplerde bulunmak için gerçekleştirilen ziyarette, Durakoğlu’na üniversitede yaşanan hukuksuzluklara dair hazırlanan rapor sunuldu.
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