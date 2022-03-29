Rusya - Ukrayna savaşı sürerken, ateşeks müzakereleri de devam ediyor. Son olarak İstanbul'da bir araya gelen iki ülke heyetleri anlaşmazlıkarla ilgili son durumu masaya yatırdı.





Söz konusu bu görüşmeyle birlikte ABD ve Avrupa cephesinden de yeni bir gelişme yaşandığı ve ABD Bşakanı Joe Biden ile İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri arasında Rusya-Ukrayna savaşı konusuyla ilgili bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.







LİDERLER ARASI TELEFON GÖRÜŞMESİ



Evrensel'de yer alan habere göre Ukrayna’da devam eden savaşı bitirmek için bir anlaşmaya varmak amacıyla Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye'de bir araya gelmesinin ardından ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri konuyla ilgili telefon görüşmesi yaptı. Ukrayna’da devam eden savaşı bitirmek için bir anlaşmaya varmak amacıyla Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye'de bir araya gelmesinin ardından ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri konuyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeden sonra Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan Biden, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. Liderler, Ukrayna’daki acımasız saldırılarının Rusya’ya maliyetini artırmaya, bu haksız ve sebepsiz saldırıya karşı kendisini savunmak için Ukrayna’ya güvenlik yardımı sağlamaya devam etme kararlılıklarını teyit ettiler” denildi.Liderlerin Ukrayna halkına insani yardım sağlanması yönünde görüştükleri belirtilen açıklamada, “Liderler hem Ukrayna’da kalan hem de diğer ülkelere sığınmak isteyen, şiddetten etkilenen milyonlarca kişiye insani yardım sağlama çabalarını gözden geçirdi. Mariupol’deki sivillerin insani yardım erişimi ihtiyacının altını çizdiler. Yaptırımlar nedeniyle mevcut kesintiler ışığında istikrarlı enerji piyasalarını desteklemenin önemini de tartıştılar” ifadeleri kullanıldı.