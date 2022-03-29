Samanyolu Haber /Spor / Türkiye özel maçta İtalya'ya 3-2 kaybetti /29 Mart 2022 23:47

Türkiye özel maçta İtalya'ya 3-2 kaybetti

Portekiz'e 3-1 yenilerek FIFA 2022 Dünya Kupası'na gitme fırsatını kaçıran Türkiye, Konya'daki özel maçta İtalya'ya da 3-2 kaybetti.

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Geçtiğimiz hafta Portekiz'deki maçta rakibine 3-1 yenilerek FIFA 2022 Dünya Kupası biletini kaçıran Türkiye, özel maçta İtalya ile karşı karşıya geldi.

Konya'da oynana mücadeleye Türkiye adeta golle başladı.

Maça baskılı başlayan milliler henüz 4. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 35. dakikasında Cristante attığı kafa golüyle skora dengeyi getirdi: 1-1

39. dakikada ise Rapadori skoru İtalya lehine 2-1'e getiren golü kaydetti.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olamayınca dre arasına İtalya'nın 2-1'lik sütünlüğüyle gidildi.

İkinci yarı da ise 69. dakika içinde Raspadori ile bir gol daha bulan gök mavililer skoru 3-1'e getirdi.

83. dakikada oyuna sonrada giren Serdar Dursun'un golüyle fark bire indir: 2-3.

Kalan sürede ve maçın sonuna eklenen 4 dakikalık uzatma devresinde başka gol olmayınc mücadeleyi kazanan 3-2'lik skorla İtalya oldu.
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