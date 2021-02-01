Boğaziçi'nde yeni gözaltılar

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, AKP'li Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan protestolar yaklaşık 1 aydır devam ediyor.
Son olarak, gözaltına alınan 5 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bir çağrıda bulunarak, tutuklanan arkadaşları için bugün üniversitenin Güney Kampüs kapısı önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu. Üniversite önünde toplanmak isteyen öğrencilere polis izin vermedi, okulun önü polis barikatı ile kapatıldı.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Boğaziçi Dayanışması hesabından yapılan paylaşıma göre, Etiler'de toplanan öğrencilere polis müdahale etti. Çok sayıda öğrencinin gözaltında olduğu belirtiliyor.
OKULUN ÖNÜNE POLİS BARİKATI, KESKİN NİŞANCI
Öte yandan basın açıklaması için çağrının yapıldığı Güney Kampüs girişini polis barikat ile kapattı. Öğrencilerin giriş ve çıkış yapmalarına izin verilmiyor.
Polisin civardaki binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirmesi de dikkat çekti.