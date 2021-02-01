Boğaziçi'nde yeni gözaltılar

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, AKP'li Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan protestolar yaklaşık 1 aydır devam ediyor.





Son olarak, gözaltına alınan 5 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.





Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bir çağrıda bulunarak, tutuklanan arkadaşları için bugün üniversitenin Güney Kampüs kapısı önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu. Üniversite önünde toplanmak isteyen öğrencilere polis izin vermedi, okulun önü polis barikatı ile kapatıldı.





ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Boğaziçi Dayanışması hesabından yapılan paylaşıma göre, Etiler'de toplanan öğrencilere polis müdahale etti. Çok sayıda öğrencinin gözaltında olduğu belirtiliyor.



