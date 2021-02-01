Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi'nde yeni gözaltılar /01 Şubat 2021 18:04

Boğaziçi'nde yeni gözaltılar

Tutuklanan arkadaşları için okul önünde basın açıklaması yapmak isteyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine polis izin vermedi. Basın açıklaması öncesi Etiler'de toplanan çok sayıda Boğaziçi öğrencisi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, AKP'li Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan protestolar yaklaşık 1 aydır devam ediyor.

Son olarak, gözaltına alınan 5 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bir çağrıda bulunarak, tutuklanan arkadaşları için bugün üniversitenin Güney Kampüs kapısı önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu. Üniversite önünde toplanmak isteyen öğrencilere polis izin vermedi, okulun önü polis barikatı ile kapatıldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Boğaziçi Dayanışması hesabından yapılan paylaşıma göre, Etiler'de toplanan öğrencilere polis müdahale etti. Çok sayıda öğrencinin gözaltında olduğu belirtiliyor.

OKULUN ÖNÜNE POLİS BARİKATI, KESKİN NİŞANCI
Öte yandan basın açıklaması için çağrının yapıldığı Güney Kampüs girişini polis barikat ile kapattı. Öğrencilerin giriş ve çıkış yapmalarına izin verilmiyor.

Polisin civardaki binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirmesi de dikkat çekti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Boğaziçi'nde yeni gözaltılar Sonraki Haber >>

Çin aşısı ne kadar güvenli

Çin aşısı ne kadar güvenli

Buz tutan gölden ilginç görüntüler

Buz tutan gölden ilginç görüntüler

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

İmece usulü kurtarma

İmece usulü kurtarma

Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada

Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada

Yavuz Bingöl yine Erdoğan'a bağladı!

Yavuz Bingöl yine Erdoğan'a bağladı!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Çiftçiler isyanda

Çiftçiler isyanda

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:01:15