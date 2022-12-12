Samanyolu Haber /Gündem / Boğazlardan petrol tankeri geçişiyle ilgili sorun çözüldü /12 Aralık 2022 15:00

Boğazlardan petrol tankeri geçişiyle ilgili sorun çözüldü

Türkiye'nin boğazlardan geçen petrol tankerlerinden 'sigorta garantisi' istemesi üzerine başlayan sorun çözüldü.

SHABER3.COM

Türkiye’nin talep ettiği bilgileri içeren ve “P&I” sigortasının geçerli olduğuna dair teyit mektubunu sunan tankerlerin İstanbul Boğazından geçişine izin veriliyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada 1 Aralık tarihinden sonra Karadeniz yönünden Türk Boğazlarını geçmek isteyen 24 ham petrol tankerinden 8'inin, talep edilen P&I sigortasının geçerli olduğuna dair teyit mektubunu sunarak İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamladığı bildirilmişti.
Euronews'in haberine göre bugün 4 tankerin daha İstanbul Boğazı'ndan geçişinin tamamlanacağı açıklandı.

Lodosun etkisinin geçmesiyle Marmara'da deniz ulaşımının normale dönmesi sonucu, geçiş için bekleyen ve Türkiye’nin istediği teyit mektubunu sunacak diğer tankerlerin de en kısa zamanda İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlanması bekleniyor.


Bloomberg, tanker izleme verilerinden toparladığı haberinde 15 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan tankerlerin, cumartesi gününden bu yana İstanbul Boğazı veya Çanakkale boğazlarında seyrettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili bir Türk yetkilinin görüşünü aktaran Bloomberg, bekletilen tankerlerin geçişine artık izin verildiğini duyurdu.

Tankerlerin boğazlardan geçişine izin verilmemesi üzerine önemli bir kısmı Kazak ham petrolü taşıyan gemiler boğazlarda bekleme kuyruğu oluşturmuştu.

AB, deniz yoluyla taşınan Rus petrolü için 60 dolarlık fiyat sınırını kabul etti

G-7 ülkelerinin Rus petrolüne koyduğu ambargo yüzünden diğer ülkelerden gelen ham petrolün önem kazanması üzerine ABD ve İngiltere, Türkiye’den bu konuda kolaylık göstermesi istemişti.

AB ülkeleri, 2 Aralık'ta Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması konusunda anlaştı. Daha önce Ankara'nın son sigorta uygulamasının AB'nin 5 Aralıkta yürürlüğe giren yaptırımlarına bir karşılık olduğu iddia edilmişti. 

G7-Avustralya koalisyonundan bir yetkili, Rus petrolüne tavan fiyatı getirilmesinin tanker gecikmelerinden sorumlu olmadığını belirterek, bölgede gecikme yaşayan 20 yüklü ham petrol tankerinden biri hariç hepsinin Rus değil Kazak menşeli petrol taşıdığını kaydetmişti..
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