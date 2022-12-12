Rusya'dan operasyon açıklaması: İkna etmeye çalışıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya-Türkiye arasındaki Suriye konulu temaslara ilişkin konuştu.







Mihail Bogdanov, Rusya'nın, Türkiye'yi Suriye'de bir kara operasyonu başlatmaması için "ikna etmeye" devam ettiğini ve ilerleme kaydedildiğini" ileri sürdü.





Bogdanov, "Sahada operasyon başlatılana kadar temaslar devam ediyor, bu da bir miktar ilerleme kaydedildiği anlamına geliyor. Temaslara devam edeceğiz" dedi.







ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı bir konuşmada, "ABD, 4-5 bin tır Suriye'nin kuzeyine silah mühimmat gönderiyor. Bunu defaatle söylememe rağmen umurlarında değil. Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" ifadelerini kullandı.





İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMELER

Türkiye ile Rusya arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Önal ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.





Görüşmede Suriye’nin toprak bütünlüğü başta olmak üzere PKK/YPG/PYD ile mücadelede kararlılık yinelendi ve bu bağlamda Rusya ile Ekim 2019’da imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentisi ifade edildi.



