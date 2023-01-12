Bolsonaro taraftarlarının baskınına yol veren emniyet müdürü hakkında tutuklama kararı

tutuklama kararı verdi.

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, seçimi kaybeden aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taraftarlarının Pazar günü hükümet binalarına düzenlediği baskın sonrası görevden uzaklaştırılan başkent Brasilia'nın emniyet müdürü Anderson Torres hakkındaverdi.





Torres, Bolsonaro döneminde Adalet Bakanı olarak görev yapmıştı. Mahkeme, ayrıca Brezilya'nın askeri polis müdürü Fabio Augusto Vieira'nın da tutuklanmasına hükmetti.





Seçimleri kaybetmesinin ardından Florida'ya giden ve hâlâ ABD'de bulunan eski Başkan Bolsonaro'nun Brezilya'ya iadesi için de ülkedeki solcuların Biden yönetimi üzerindeki baskısı artıyor. Bolsonaro ise CNN Brasil televizyonuna yaptığı açıklamada, yakında ülkesine geri dönmeyi planladığını söyledi. Tedavi gördüğü hastaden taburcu olan Bolsonaro, "Bu ay sonuna kadar burada kalmak için gelmiştim. Ama geri dönüşümü erkene çekeceğim" dedi. Bolsonaro'nun hafta başında baskın sonrasında karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.





Brezilya'da Ekim 2022'de yapılan ikinci tur seçimleri solcu Başkan Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı kaybeden Bolsonaro'nun taraftarları Pazar günü başkent Brasilia'da devlet binalarına baskın düzenledi. Brezilya bayrakları ve milli takım formalarıyla parlamento, Yüksek Mahkeme ve başkanlık sarayı binalarına girmeye çalışan kalabalık camları kırdı, duvarları boyadı, binaların içindeki mobilyalara zarar verdi.

Her iki üst düzey güvenlik yetkilisi, baskın sırasında gerekli olan güvenlik önlemlerini almamakla suçlanıyor.Olaylar sırasında ailesiyle birlikte ABD'nin Florida eyaletinde tatilde olan Torres, Salı günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Brezilya'ya geri dönerek adalete teslim olacağını yazdı.Bolsonaro, Ekim ayındaki seçimleri kaybettikten sonra, görev süresinin bitimine iki gün kala 30 Aralık'ta ailesiyle birlikte ABD'ye gitmişti. Ancak Bolsonaro'nun ABD'de hangi statüde ikamet ettiği bilinmiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Bolsonaro'nun statüsü hakkında yorum yapmaktan kaçınırken ABD'li yetkilier, Bolsonaro'nun iade talebine ilişkin bir başvuru almadıklarını söylüyor.Seçim yenilgisini kabul etmeyen Bolsonaro'nun radikal taraftarları ülkede sık sık Lula'nın zaferini protesto eden eylemler düzenliyor, orduya da askeri darbe yapması çağrısında bulunuyor.1 Ocak'ta devlet başkanlığı görevine başlayan Lula da Silva ise eylemcileri "faşistler ve fanatikler" olarak adlandırıyor.Brezilya'dan yansıyan görüntüler, ABD'de eski Başkanı Donald Trump'ın seçimi kaybetmesinden sonra 6 Ocak 2021'de yaşananları hatırlatmıştı. Başkan Joe Biden'a karşı yenilgiyi kabul etmeyen Trump taraftarları, Kongre binasını basmıştı.