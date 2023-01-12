Samanyolu Haber /Ekonomi / Petrol ambargosu Rusya'ya günlük 160 milyon euro kaybettiriyor /12 Ocak 2023 08:45

Petrol ambargosu Rusya'ya günlük 160 milyon euro kaybettiriyor

Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Rusya'nın, Ukrayna savaşı nedeniyle Batı tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle her gün yaklaşık 160 milyon euro kaybettiği tahmin ediliyor.

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Helsinki merkezli bağımsız kuruluş Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) tarafından yayımlanan yeni bir raporda, Avrupa Birliği'nin petrol ambargosu ve G7 ülkelerinin fiyat sınırlamasının Rus ekonomisi üzerindeki etkileri incelendi.

Rusya'nın petrol ihracatında halihazırda günlük 160 milyon euro kaybettiğinin belirtildiği raporda, bu rakamın 5 Şubat itibariyle günlük 280 milyon euroya çıkabileceği öngörüldü. AB, 27 ülkesine Rusya'dan deniz yoluyla rafine edilmiş petrol ürünleri ithalatını tamamen durdurmaları için 5 Şubat'a kadar mühlet vermişti.

Rusya federal bütçesinin yüzde 40'ını oluşturduğu düşünülen fosil yakıt ihracatından günde 640 milyon euro kazanıyor. Ukrayna savaşının henüz başladığı mart ayındaki günlük kazancıysa yaklaşık bir milyar dolardı.

CREA'de baş analisti Lauri Myllyvirta yaptığı basın açıklamasında, "AB'nin petrol ambargosu ve petrol fiyat sınırı nihayet devreye girdi ve etkisi beklendiği kadar önemli oldu." şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği 5 Aralık'ta Rusya'dan deniz yoluyla yapılan tüm ham petrol ithalatını durdurmuştu. Aynı gün, varil başına 56 euroluk tavan fiyat uygulanması yürürlüğe girmişti.
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