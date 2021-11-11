Samanyolu Haber /Gündem / Bolu'da mülteciyi nikahtan vazgeçireçek nikah tarifesi /11 Kasım 2021 18:08

Bolu'da mülteciyi nikahtan vazgeçireçek nikah tarifesi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyede kıyılacak nikahlardaki yeni ücret tarifeleri için “Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikâh ücreti 100 bin TL olacak” dedi.

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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı basın toplantısında belediyede kıyılacak resmi nikahlar için yeni ücret tarifesini açıkladı.

İlk evliliğini yapan Türk çiftlerden normal nikâh ücreti tarifesi alacaklarını söyleyen Özcan, “Evlenecek olan taraflardan ikisinin de ilk nikâhı ise nikâhları ucuz olacak. Taraflardan birinin ikinci nikâhı olması halinde nikâh ücreti 5 bin TL alacağız. Taraflardan birinin üçüncü nikâhı olması halinde da nikâh ücreti olarak 50 bin TL alacağız. Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikâh ücreti 100 bin TL olacak” dedi.

“BOLU’YA YERLEŞMESİNLER İSTİYORUZ”

ANKA'dan Hızır İlyas Demir'in aktardıklarına göre, belediyede kıyılacak olan resmi nikah ücretlerini artırmalarındaki gerekçeleri sıralayan Özcan, şunları söyledi:

“Saydığım maddeler aileyi korumak, boşanmayı özendirmemek içindir. Anayasa’nın 74. ve 76. maddelerine göre, aile bütünlüğünü korumak için bunu yapıyoruz. Peki, tarafların birinin ya da ikisinin yabancı uyruklu olması halinde alacağımız 100 bin lira nikâh ücretiyle neyi kastediyoruz? Burada iki şeyi kastediyoruz. Birincisi; hanımı ölen bizim amca gidiyor yabancı bir kadını getiriyor. Çoğunda da dolandırılıyor. Çoluğu çocuğu huzursuz. Miras hukuku konusunda sıkıntılar yaşanıyor. İkincisi ise yabancı uyruklular Bolu’da evlenmesin, Bolu’ya yerleşmesin, Bolu’da çoluk çocuk sahibi olmasın diye bu düzenlemeyi yapıyoruz.”

Bazıları bize ‘Sizin bu yapacağınız imam nikâhını yaygınlaştırır mı?’ diye sordu. Böyle düşünenlerin ve hükümetin böyle bir kaygısı varsa, zinayı suç olmaktan AK Parti Hükümeti çıkardı. Zinanın suç olmaktan çıkarılmasının ardından Türkiye’deki boşanma oranları hızla arttı. Bu yüzden zina suç Türk Ceza Kanunu’na konulmalıdır. Bu kararımızı Bolu Belediyesi Meclisi’ne sunacağız. Oybirliğiyle kabul edileceğini düşünüyoruz. Bu önergeyi muhalefet meclis üyelerinden kabul etmeyenlere de şu soruyu sorarım.

Kardeşim ikinci evlilik peşinde misin? Üçüncü evlilik peşinde misin? Buna hayır oyu veren meclis üyeleri gerekçesini önce eşine sonra da topluma anlatacak. Bundan sonra nikâh ücreti çok pahalı diye gayrimeşru bir şekilde birlikte yaşamalar artacağı endişesi taşıyorsa birileri, zinayı tekrar Türk Ceza Kanunu’na suç olarak koyacak. Muhafazakâr bir iktidarsan zinayı yeniden suç olarak kanuna koymalısın. Hiçbir iktidarın aklından zinayı suç olmaktan çıkarmayı TCK’dan çıkarmak gelmemiş, en muhafazakâr olan iktidar ikinci yılında bunu suç olmaktan çıkarmış."
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