Samanyolu Haber /Gündem / Şehit yakınına hakaret eden Lütfü Türkkan'a kötü haber /11 Kasım 2021 18:41

Şehit yakınına hakaret eden Lütfü Türkkan'a kötü haber

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İyi Partili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı.

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İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘hakaret’ ve ‘etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
 
GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl ziyareti sırasında Akşener’i protesto eden bir yurttaş ile tartışmış, sarf ettiği hakaret içerikli sözleri sosyal medyada tepki çekmişti. Türkkan, gelen tepkilerin ardından, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda özür dilemişti.

Türkkan daha sonra Akşener’in talebi üzerine İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
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