Şehit yakınına hakaret eden Lütfü Türkkan'a kötü haber

İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘hakaret’ ve ‘etkili eylem’ suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.







GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ





Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl ziyareti sırasında Akşener’i protesto eden bir yurttaş ile tartışmış, sarf ettiği hakaret içerikli sözleri sosyal medyada tepki çekmişti. Türkkan, gelen tepkilerin ardından, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda özür dilemişti.





Türkkan daha sonra Akşener’in talebi üzerine İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.