Samanyolu Haber /Gündem / HDP’den Polonya sınırındaki mülteci krizi için AB’ye mektup /11 Kasım 2021 17:50

HDP’den Polonya sınırındaki mülteci krizi için AB’ye mektup

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Avrupa Birliği’ne mektup yazarak Polonya-Belarus sınırındaki mülteci krizinin bir an önce çözülmesi için inisiyatif almaya çağırdı. Buldan ve Sancar, ilgili devletlerin mültecilere gıda ve battaniye sağlamak yerine silahlık birlikler göndermesini eleştirdi.

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HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e bir mektup gönderdi.

Avrupa Birliği’ni, insan onuru ve insan hakları değerlerinin sadece slogan olmadığını ortaya koymaya davet eden Buldan ve Sancar, nihai varış noktası ne olursa olsun göçmenlerin yiyecek, su ve barınaksız bırakılarak acı çekmelerine izin verilmemesi gerektiği vurguladı. Mektupta AB ülkelerinin bu insani krize gıda ve battaniye sağlamak yerine silahlı birliklerle yanıt vermesinin HDP tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇAĞRI 
 
HDP Eş Genel Başkanları AB üyesi devletleri, AB değerlerini korumaya ve ihtiyacı olan insanlara gerekli desteği sağlamaya çağırarak, yetkilileri bu krizin insani bir şekilde bir an önce çözülmesi için inisiyatif almaya davet etti.

Borrell’e yazılan mektubun bir örneği ayrıca Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, AB İnsan Hakları Direktörü, BM Mülteciler Komiserliği ile İnsan Hakları Komiserliğine de iletildi.
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