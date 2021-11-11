Atanamayan öğretmen çalıştığı inşaatta hayatını kaybetti

Atanamadığı için inşaatta çalışan öğretmen Fedai Altun elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan, ataması yapılmadığı için inşaat işçiliği yapan 23 yaşındaki öğretmen Fedai Altun, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.





Kronos'un haberine göre genç öğretmen adayı Fedai Altun’dan geriye Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar kaldı. Fedai Öğretmen Twitter hesabından en son 8 Ekim tarihinde inşaata çalışırken yapmış olduğu “Alın size 83 puanın mükafatı (beden eğitimi)” paylaşımı yeniden gündem oldu.





‘HAKKIMI SİZE HELAL ETMİYORUM’

Altun şubat ayında yaptığı bir başka paylaşımında ise “#Kaybeden60binolmayacak Beden eğitimi mezunuyum 80.55 puan aldım sizin yüzünüzden atanamıyorum. Aile baskısı yüzünden ağır şartlarda çalışmak zorundayım bunun vebalini acaba kim ödeyecek. Ben hakkımı size helal etmiyorum” ifadelerini kullandı.













PAYLAŞIMLARINA AKP'Lİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I DA ETİKETLEMİŞTİ





Paylaşımında dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u, Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketlediği görüldü.