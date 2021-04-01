Bomba iddia: Süleyman Soylu görevden alınıyor, yerine gelecek isim ise...

Ankara’da siyaset koridorlarında, bürokraside konuşulan tek konu var; Bakanlar Kurulu değişikliği. Uzunca bir süredir konuşulan değişiklikle ilgili en çok merak edilen bakanlıklardan biri de hiç şüphesiz İçişleri Bakanlığı.





Süleyman Soylu’nun koltuğa oturduğu günden bu yana yaptığı çıkışlar ve parti tabanında artan etkinliğinden Erdoğan’ın rahatsız olduğu biliniyordu.





Yaşanan soğuk savaşta Soylu, Berat Albayrak’a da tavır alarak istifasını sunmuştu. Ancak Soylu’ya tabandan gelen destek sonrasında Erdoğan istifayı kabul etmemişti.





SOYLU GİDİYOR, OKTAY GELİYOR

AKP içinde etkinliğini giderek artıran Soylu, yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla da son dönemde kamuyonun belirli kesimleri tarafından tepkiyle karşılanıyordu.





Kabine değişikliğine ilişkin iddialarda ilk öne çıkan isimlerden biri olan Soylu’nun görevden alınacağı öğrenildi.





Yeni kabinenin en geç 48 saat içinde açıklanması beklenirken Soylu’dan boşalacak İçişleri Bakanlığı koltuğuna şu anda Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan Fuat Oktay’ın getirilecek.





Soylu’nun ise yetkileri sınırlandırılmış Cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği konuşuluyor