Arkadaşları ile whatsapp grubu kurmuş: Uyuşturucuya ' lili 'kod adını vermiş

İki kez gözaltına alındıktan sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakılan AKP Genel Merkez personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun ve arkadaşlarının uyuşturucu bulmak için 'Artık Melih Kürşat' adlı WhatsApp grubu kurdukları ve Ayvatoğlu'nun uyuşturucuya 'Lili' kod adını verdiği öğrenildi.



Kokain kullandığı görüntüleri sosyal medyaya düşen ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılan AKP Genel Merkez personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun dava dosyasına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı





Dosyada, Ayvatoğlu'nun cep telefonunun incelenmesinden elde edilen bilgilere yer verildi.





Belgelere göre, Ayvatoğlu ve arkadaşları, 'Uyuşturucu madde temin etmek' amacıyla kendi aralarında 'Artık Melih Kürşat' adlı WhatsApp grubu kurdu. Grupta Ayvatoğlu ile Yağız, Ufuk ve Melih isimli arkadaşlarının yer aldığı belirlendi. Yağız M. ifadesinde, “Grupta uyuşturucu temini ve uyuşturucu içerikli fotoğraflar paylaşıldı” dedi.





Yağız M. ayrıca Ayvatoğlu aracılığıyla uyuşturucu ve eskort kadın temin ettiğini de anlattı. Görüntülerde yer alan Dolunay O. ise “25 Mart Kürşat serbest bırakıldığında evine gittim. Benim de alınmam durumunda düzgün ifade vermemi istedi. Bu sırada polisler geldi” dedi.





Sözcü'nün haberine göre, çektiği kokain için “Kokain değil pudra şekeri” demesi tartışma yaratan Kürşat Ayvatoğlu'nun evinde ayrıca sentetik hap da bulundu. Cep telefonu kayıtlarına göre bu hapa da 'Lili' kod adını takan Kürşat Ayvatoğlu ifadesinde sentetik ilaç için “2 yıl önce Yağız isimli arkadaşım benim başım çok ağrıdığı için bu ilacı verdi. Hapı aldım ama içeriğini bilmediğim için kullanmadım. O tarihten beri evde duruyordu. Ben bu hapın uyuşturucu olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi.





Ancak gözaltına alınan ve sosyal medyaya düşen görüntülerdeki arkadaşı Yağız M. de ifadesinde Ayvatoğlu'nun tersine “Ben Kürşat ve Melih L… isimli haptan kullanıyorduk. Kimde varsa o getiriyordu" dedi.