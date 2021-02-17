Samanyolu Haber /Ekonomi / Borcu en fazla artanlar arasında Türkiye var /17 Şubat 2021 21:26

Borcu en fazla artanlar arasında Türkiye var

Ekonomik kriz içerisinde olan Türkiye’nin koronavirüs salgının da etkisiyle borç oranı giderek artıyor.Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında borç oranı en fazla artan ülkeler arasında öne çıkıyor.

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Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), "Küresel Borç Monitörü" raporunu yayımladı.Küresel sıralamada bu kapsamda ilk sırada Çin yer alırken, Türkiye ikinci sıraya yerleşti. Türkiye’yi de Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Borç oranlarındaki en büyük artış ise Fransa, İspanya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinde görüldü.

Rapora göre, küresel borç tutarı, geçen yılın sonu itibarıyla 2019'a kıyasla 24,1 trilyon dolar artarak 281,5 trilyon dolara yükseldi. Bu rakam geçen yıl 257,4 trilyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Küresel borcun ülkelerin toplam GSYH'sine oranı ise geçen yıl 35 puan artarak yüzde 355'in üzerine çıktı. Bu artışın, 2008'deki küresel mali krizde görülen yükselişin çok ötesinde olduğuna dikkat çekildi.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre raporda ülkelerdeki siyasi ve sosyal baskının hükümetlerin borçları azaltma çabasını sınırlayabileceğine dikkat çekildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

 "Krizin üstesinden gelmek için büyük bütçe açıkları gerekli olsa da doğru çıkış stratejisini bulmak 2008-2009 finansal krizinden sonra olduğundan daha da zor olabilir. Siyasi ve sosyal baskı, hükümetlerin açıkları ve borçları azaltma çabalarını sınırlayabilir ve gelecekteki krizlerle başa çıkma yeteneklerini tehlikeye atabilir."
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