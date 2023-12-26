Samanyolu Haber /Gündem / Borsa operasyonu: Nihat Özçelik de gözaltında /26 Aralık 2023 16:27

Borsa operasyonu: Nihat Özçelik de gözaltında

Daha önce birçok kez borsada işlem yasağı alan ve borsa manipülatörü olarak tanınan Nihat Özçelik dahil 8 şüpheli, bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere 7 farklı suçlama yöneltildi.

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Borsa manipülatörü olarak tanınan ve bir çok kez borsada işlem yasağı alan Nihat Özçelik dahil 8 kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Nihat Özçelik dahil 8 kişi hakkında "Rüşvet", "Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "Şantaj", "Yargı Görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "Resmî belgede sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından işlem yapıldı. 

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah, 2 adet çelik yelek ve dijital materyallere el konuldu.

DÜĞMEYE 3 AY ÖNCE BASILDI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre şüpheliler hakkında borsa manipülasyonuna yönelik herhangi bir soruşturma bulunmadığı belirtilirken, bazı kaynaklar tarafından Nihat Özçelik'in Mesut Çilingir, Işık Ökte, İsmail Yılmaz ve Kurthan Atmaca ile olan ilişkilerinin de incelendiği öne sürüldü.

Söz konusu operasyon için ise yaklaşık 3 ay önce düğmeye basıldığı ve bu süre kapsamında Nihat Özçelik hakkında teknik inceleme yürütüldüğü öğrenildi.

İLK KEZ ADINI DUYURDU
Nihat Özçelik'in, Verusa Grubu'nun sahibi olduğu iddialar arasında yer alıyor. İsmini ilk kez Investco Holding’in halka arzında duyuran Özçelik, yüzde 9.9 oranında resmi hissesini kayıtlara geçirdi. Investco Holding’in yatırımları arasında Verusa Holding, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pan Teknoloji ve Investat Holding Limited (Londra-Birleşik Krallık) yer alıyor. Bu yatırımlar bünyesinde yenilenebilir enerji, madencilik, kimya, demir-çelik, teknoloji - yazılım, girişim sermayesi, gıda ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler de bulunuyor.

BORSAYA OPERASYONLARIN İLK ADIMI
Nihat Özçelik'e yönelik operasyon, son günlerde gündeme getirilen "Borsaya operasyon yapılacağı" iddialarını da güçlendirdi. Özçelik'in gözaltına alınması, borsaya yönelik operasyonların ilk ayağı şeklinde yorumlandı.

NİHAT ÖZÇELİK KİMDİR?
1971 yılında Adana'da doğan Nihat Özçelik, bir dönem Polen Menkul’de çalıştığı için ‘Polen Nihat’ lakabıyla da biliniyor. 2 milyar dolar servetesahip olduğu iddia edilen Özçelik'in yüzde 25 komisyonla, halka arzlara yasal olmayan bir şekilde aracılık ettiği belirtiliyor.  Borsada milyarlarca liralık vurgun yapan Bank Asya’nın ortakları Hasan Sayın ve İbrahim Sayın kardeşlerin Nihat Özçelik ile bağlantısı olduğu da gündeme getirilen iddialar arasında.

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