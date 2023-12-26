Samanyolu Haber /Dünya / Avrasya Ekonomik Birliği liderlerinden yeni vizyon anlaşması /26 Aralık 2023 16:28

Avrasya Ekonomik Birliği liderlerinden yeni vizyon anlaşması

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerinin başkanları bu yılın son zirvesi için St. Petersburg'da bir araya geldi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) en yüksek uluslar üstü organı olan Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi tüm üyeleri, 2030 ve 2045 işbirliği deklarasyonuna onay vermeyi kabul etti.

Zirveye, uzun süredir Rusya ile gergin ilişkiler yaşayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da katıldı.

Putin ekonomik büyümeye dikkat çekti

Rusya Devlet Başkanı Putin, AEB'de sanayi üretiminin yüzde 3,5 arttığını, inşaat sektörünün ise yüzde 9,3 arttığını söyledi.

Beklentiler hakkında konuşan Kasım-Jomart Tokayev, küresel ekonominin %1,5'tan %3'e kadar mütevazı bir hızla büyüyeceği tahminleriyle bağlantılı olarak "2024'ün zorluklarına ortaklaşa hazırlanma" çağrısında bulundu.

İran'la yapılan anlaşmaya ek olarak, bir diğer önemli ve uzun süredir hazırlanan belge ise AEB'nin 2030'a kadar ve 2045'e kadar olan dönem için daha da geliştirilmesine ilişkin “Avrasya Ekonomik Yolu” Bildirgesiydi.

Tokayev, bu programı Çin'in ünlü "Tek Kuşak, Tek Yol" girişimiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Vladimir Putin, deklarasyonun, birliğin beş ülkesinin Avrasya entegrasyonunun nasıl daha da gelişmesi gerektiğine ilişkin vizyonunu yansıttığını kaydetti.

Avrasya Ekonomik Komisyonu bildirgesi

Zirvede kabul edilen Avrasya Ekonomik Komisyonu (AET), bildirgesi altı farklı yön içeriyor. Bunlar sırasıyla; temel mal ve kaynaklarla ortak bir pazarın sağlanması (ve bunun etkin işleyişi), teknolojik gelişme alanında işbirlikçi etkileşim için ortak bir alanın oluşturulması, ortak bir ulaşım ve lojistik alanı ile ortak bir finansal pazarın oluşturulması, "entegrasyon potansiyeli" olan alanlarda ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve AEB'nin "uluslararası alanda ekonomik çekim kutbu" olarak işleyişi.

Kurul, kabul edilen deklarasyonun uygulanmasına yönelik bir taslak "yol haritası" geliştirip 2025'te onaya sunması gerekecek.

Paşinyan’dan ortak enerji vurgusu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, daha önce çözülmemiş bir takım sorunların çözülmesi gerektiğine dikkat çekerek bunların arasında ortak enerji piyasalarının işleyişine ilişkin ilke ve mekanizmaların uyumlaştırılmasına yönelik "temel kararların alınmasının" olduğunu kaydetti.

Kırgızistan Devlet Başkanı Sadyr Japarov, yol haritasını geliştirirken malların, emeğin, hizmetlerin ve sermayenin hareket özgürlüğünün sağlanmasına, özellikle de tüm düzenleyici boşlukların ve gizli kontrol türlerine yönelik fırsatların ortadan kaldırılmasına "dikkatli yaklaşmanın" önemli olduğuna vurgu yaptı.
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