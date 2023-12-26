Samanyolu Haber /Gündem / Gizli istihbarat servisinin iş ilanı gündem oldu /26 Aralık 2023 16:37

Gizli istihbarat servisinin iş ilanı gündem oldu

İngiltere’nin gizli istihbarat servisi MI6, ajanlarını korumak için güvenlik görevlilerini işe alacak ancak adayların birçok kalifiye özelliğe sahip olması gerekiyor.

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Dünyaca ünlü istihbarat servisi MI6’in yıllık 1,7 milyon TL’lik (46 bin sterlinlik) pozisyonuna başvuran adayların “iyi düzeyde fiziksel kondisyona” sahip olması önem taşıyor. Ayrıca zorluklarla doğrudan başa çıkabilmeleri ve en önemlisi beklenmedik durumlara uyum sağlayabilmeleri de gerekiyor.

“Açık Güvenlik Görevlisi” pozisyonu için işe alınan kişiler, olası tehlikelere karşı korumak için MI6 üssüne gelen insanları arayacaklar. Ayrıca güvenlik sistemlerini de izleyecek ve alarmlara yanıt verecekler.

Tam zamanlı olan bu iş haftada ortalama 48 saat. Ancak hafta sonları, geceleri ve resmi tatillerde de çalışmaları gerekiyor. Avantajlara yılda 25 günlük izin dahil ve bu süre beş yıl sonra 30 güne çıkıyor.

Kurum içi çalışanlara oldukça iyi emeklilik planı ve faizsiz kredi imkanları da sunuluyor.

DENEYİM ŞART DEĞİL
İş ilanında, "Biz, Gizli İstihbarat Servisi olarak da bilinen MI6'yız. Misyonumuz, Birleşik Krallık'ın güvenliğini ve ekonomik refahını bölgesel istikrarsızlık, terörizm ve siber saldırılar gibi denizaşırı tehditlerden korumaktır."

"MI6'da güvenlik görevlisi olarak alanlarımızı ve insanlarımızı güvende tutmamıza yardımcı olacaksınız.”

"Günlük olarak bu iş, aramaların yapılmasını, güvenlik sistemlerinin izlenmesini ve ortaya çıkan alarmlara ve olaylara müdahale edilmesini içeriyor. Bu pozisyonda, davranışlarınız en az uyanıklığınız kadar önemlidir."

"Her gün hayatın her kesiminden insanlarla etkileşime girecek, kimlerin girip çıktığını takip edecek, resepsiyon görevlerini yerine getirecek ve herkesin hoş karşılandığını ve güvende hissetmesini sağlayacaksınız."

"Bu rol için daha önce herhangi bir güvenlik deneyimine sahip olmanıza gerek yok çünkü biz doğru kişiyi eğitmeye hazırız.” ifadeleri yer alıyor.
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