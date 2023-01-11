Samanyolu Haber /Gündem / Borsada kayıplar sürüyor! Yine devre kesici uygulandı /11 Ocak 2023 19:09

Borsada kayıplar sürüyor! Yine devre kesici uygulandı

BİST 100 endeksinde günlük kayıp yüzde 5’i aştı. Bunun üzerine borsada devre kesici uygulandı.

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BİST 100 endeksinde günlük kayıp yüzde 5’i aşarken BİST'te işlem gören banka hisselerindeki kayıp ise yüzde 6,22'ye çıktı. Bunun üzerine borsada 'devre kesici' uygulandı.

Borsa İstanbul'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Saat 17:23:05 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.
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