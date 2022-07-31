Borussia Dortmund - Antalyaspor maç sonucu: 1-1

Yeni futbol sezonuna 14 Temmuz'dan bu yana Almanya'da hazırlanan Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi.
Antalyaspor, Almanya'da oynadığı üçüncü ve son hazırlık maçında Bundesliga devi Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın henüz 8'inci dakikasında sarı siyahlılar forveti Julian Brandt'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda başka gol olmazken Alman ekibi soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.
İkinci yarıya Fredy-Soner Aydoğdu, Gökdeniz Bayrakdar-Ghacha ve Boffin-Alperen Uysal değişikliğiyle çıkan Antalya, 60'ncı dakikada kazanılan köşe vuruşunda Fernando Martins'in arka direğe ortasına kendisini unutturan Alassane Ndao'nun kafa golüyle maça eşitlik getirdi.
Mücadelede başka gol olmazken iki takım sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.