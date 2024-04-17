Samanyolu Haber /Spor / Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde /17 Nisan 2024 01:12

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund futbolseverlere tarihi bir gece yaşattı. İlk maçı 2-1 kaybeden Borussia Dortmund, binlerce taraftarı önünde 2-0 öne geçti, üstünlüğünü koruyamadı, ama müthiş bir maç sonuyla tur atlamayı başardı...

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Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Atletico Madrid'e yenilen Borussia Dortmund, rövanşta tarihi bir galibiyete imza attı. Alman ekibi, 2-0 üstünlüğü ele geçirdiği maçta skorun 2-2'ye gelmesine engel olamadı. Ama uykudan uyanan Dortmund yıldızları, 4-2'lik galibiyetle yarı final biletini kaptı.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Julian Brandt ve 39. dakikasında Ian Maatsen'in golleriyle 2-0'lık üstünlüğü yakalayan Borussia Dortmund, ilk yarıda Atletico Madrid karşısında oyunun tek hakimiydi.

Ancak ikinci yarıya üç oyuncu değişikliği ile başlayan Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Angel Correa, Barrios ve Riquelme'yi sahaya sürdü. Bu değişikliklerin ilk meyvesini 49. dakikada Mats Hummels'in ters vuruşta topu kendi ağlarına göndermesiyle alan Atletico Madrid, 64. dakikada Angel Correa ile skoru 2-2 yaptı ve toplamda 4-3'lük üstünlüğü yakaladı.

İkinci yarıda istediği organizasyonları kuramayan ve Atletico baskısını kıramayan Dortmund, 71. dakikada Niclas Fülkrug'un müthiş kafa golüyle tekrar 3-2 öne geçti ve toplam skoru 4-4 yaptı. Alman forvetin golüyle morallenen Dortmund, 3 dakika sonra Marcel Sabitzer ile bir gol daha buldu ve skoru 4-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, rövanş maçında Atletico Madrid'i 4-2 yenen ve toplamda 5-4'lük üstünlük sağlayan Alman ekibi Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu.

Dortmund, yarı finalde, Barcelona'yı eleyen Paris Saint Germain ile eşleşti.
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