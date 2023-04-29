Bozdağ'a şampanya cevabı: Bulunduğum yerde o kadehler kalkmaz!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa’da seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.







Burada vatandaşlara seslenen Akşener, "Uzun bir zamandır Türkiye bunu yaşamıyor. Siz Şanlıurfa’nın içinde bile dörde, beşe bölünmeye gayret edilen bir dille karşı karşıyasınız. Yani bu nedir? Şuculuk, buculuk üzerinden birbirimizin karşısına dikilen insanlar haline getirildik. Bu, bugünkü siyasi iktidarın işine yaradı. Sanki savaşa gidiyormuşuz gibi konuşuluyor" ifadelerini kullandı.





"NAMAZ KILAN BİR İNSAN, ALKOLÜN TADINI BİLMEZ"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 'şampanya patlatacaklar' iddialarına cevap veren Akşener "Ben yedi yaşından beri, beş vakit namaz kılan hacı bir kadınım" diyen Akşener, "Ben yedi yaşından beri, beş vakit namaz kılan hacı bir kadınım. Biz seçimi kazandığımızda, şampanya ile kutlayacakmışız. Yahu, namaz kılan bir insan, alkolün tadını bilmez. Bunu söyleyen ahmaklar da benim kim olduğumu bilirler. Benim bulunduğum yerde o kadehler kalkmaz, be kardeşim. Böyle bir şey olmaz" dedi.





"HARAMA EL UZATIYOR MUYUM, O ÖNEMLİ"

Akşener, "Ama bir şey var: Ben namazlı bir kadınım. Ben iyi bir insan mıyım o önemli. Kul hakkına el uzatıyor muyum, o önemli. Ben harama el uzatıyor muyum, o önemli. Senin 82 puan almış çocuğunu tayin etmek yerine, AK Parti’de ayısı dayısı olan 52 puanlık bir genci atıyorsam, işte onun iyi insan olmakla, kul hakkı ile bir alakası yoktur. Harama el uzatmış demektir. Ben biliyorum ki, Şanlıurfalılar, Hz. Âdem kıssasını bilirler. Aklına gelmesi gereken şudur: Harama el uzattığın andan itibaren utanma duygun, insanı duyguların kaybolur. Hicap duygun, edep duygun kaybolur" ifadelerini kullandı.











