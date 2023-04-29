Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu uyardı: Durum kritik, muhalefet erken zafer havasına girdi /29 Nisan 2023 15:56

Gergerlioğlu uyardı: Durum kritik, muhalefet erken zafer havasına girdi

Yeşil Sol Parti’den Kocaeli milletvekili adayı olan Ömer Faruk Gergerlioğlu, sahadan gözlemlerini paylaştı. “Muhalefet erken zafer havasına” girdi diyen Gergerlioğlu, kritik bir eşikte olunduğunu kararsızların kazanılmasıyla seçimin kazanılabileceğini söyledi.

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Meclis’in en çalışkan milletvekillerinden, hak ihlalleri ve mağduriyetlere karşı mücadelesiyle geniş kitleler tarafından sevilen, tanınan Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yeşil Sol Parti’den tekrar Kocaeli milletvekili adayı oldu.

MUHALEFET ERKEN ZAFER HAVASINA GİRDİ
Bold’dan İsmail Sağıroğlu’na özel açıklamalar yapan Gergerlioğlu, seçim çalışmalarında sahadan gözlemlerini paylaştı, muhalefetin erken zafer havasına girdiği uyarısında bulundu. Kocaeli’nde ikinci bir milletvekili çıkarmaya çok yakın olduklarını belirten Gergerlioğlu, “2018’de 7,4 almıştık. HDP olarak şu anda en az yüzde 9,5’tayız. Yani anket araştırma sonuçları ciddi objektif araştırma sonuçları. Bu da ikiye çok az kaldığını gösteriyor. Biz seçmenlerimizden istirham ediyoruz. Biraz daha destek verip, bir omuz attıkları takdirde ikinciyi alabileceğiz.” dedi. MHP tabanında ciddi bir rahatsızlık olduğunu belirten Gergerlioğlu, eski Gebze Ülkü Ocakları Başkanı Abdurrahman Dede ile görüştüklerini ve destek sözü aldıklarını, geniş kitleler tarafından kabul, destek görmeye başladıklarını ifade etti.

GAZETECİLERE YAPILAN OPERASYONA TEPKİ GÖSTERDİ
Diyarbakır merkezli yapılan ve çok sayıda gazeteci, sivil toplum kuruluşu çalışanı, avukatın tutuklandığı operasyonu eleştiren Gergerlioğlu, “Zaten bunu tahmin ediyordum. Hani işte insanları kriminalize etmek, terörize etmek, işte topluma, ‘bizim iktidarımız teröristlere karşı savaşıyor, gel bana destek ver’ demek için böyle bir operasyon yaptılar. İşte bizim faaliyetlerimizi duyuracak gazeteciler içeri alındı. Seçmenin haklarını savunacak avukatlar içeri alındı. Aday olan siyasetçiler içeri alındı. Bir sürü yalan dolanla yapıldı bunlar.” diyerek tepki gösterdi.

MAĞDURİYETLER KARŞISINDA AĞLARKEN AKP VE MHP’LİLER GÜLÜYORDU
Gergerlioğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle;

– AKP’li vekiller vicdanları yerine cüzdanlarını tercih ettiler.

– Biz mağduriyetler karşısında ağlarken AKP-MHP’liler gülüyordu.

– Biz ihlalleri anlatırken AKP’li vekiller dalga geçiyordu. Ben en çok bu yaraladı.

– Anayasayı, yasaları inanılmaz çiğnediler. İnsanlığa karşı suçlar işlediler. Soykırım suçları işlediler. Şu an yargılanmıyorlarsa hakim olduklarından dolayıdır. Mutlaka bir gün yargılanırlar. Biz bunları 4 ayrı dev rapor halinde not ettik. Binlerce ihlali not ettik. Zamanı gelir mutlaka bu suçlular mahkemelere çıkar, yargılanırlar. Allah büyüktür o günleri de bize gösterir. Allah o günleri göstermeden canımı almasın diye dua ediyorum.

– Muhalefet erken zafer havasına girdi.

– AKP çok oy kaybetmiş gözükmüyor, MHP daha fazla oy kaybetmiş gibi.

– Sonucu değiştirecek kararsız bir kitle var, ona çalışılmalı.

– Eski Ülkü Ocakları Başkanı oyunu bana vereceğini söyledi.


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