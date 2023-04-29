Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum /29 Nisan 2023 16:05

Kılıçdaroğlu: Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar cephesinin ayrımcı söylemlerine tepki göstererek "Bu kirli dile son verilsin" dedi ve ekledi: "Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!"

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar cephesinin ayrımcı ve kutuplaştırıcı söylemlerine tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, "Bu kirli dile son verilsin. Akla gelmeyecek pis oyunlar ve ithamlarla neye varmak istendiğini insanımız görüyor. Seçime gidiyoruz, savaşa değil. Nice iktidarlar değişti, yola hep devam ettik. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bırakın halkımız huzur içinde, gülümseyerek sandığa gitsin, içi ferah evine dönsün. Mahalleyi, haneyi pervasızca kutuplaştırmanızdan bıktık usandık. Bu kalan süreyi gerçekten bir seçim havasında geçirmek istiyoruz. Artık vatanımızın huzurunu bozmaktan vazgeçin."

"Seçime darbe dediniz" diyen Kılıçdaroğlu, "Kendi halkınıza karşı Uhud Savaşı benzetmesi yaptınız. İşgalciye benzettiniz be halkımızı. Nerede duracaksınız?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve sağduyu çağrısı yapmaya devam edeceğim. Çünkü sağduyusunu kaybetmiş olanın yardımına şeytan koşarmış. İçinizdekini dizginleyin, yoksa bu nefret başta sizi sonra hepimizi yutacak."

İKTİDARIN KUTUPLAŞTIRICI SÖYLEMLERİ

14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça iktidar cephesinin kutuplaştırıcı söylemleri de artmaya başladı.

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Soylu, 14 Mayıs seçimlerini siyasi darbe girişimi olarak nitelendirdi.

Soylu, şunları söyledi: "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı’nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs’ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir."

Adalet Bakanı ve Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ ise, "Millet İttifakı’na giden her oy teröre nefes olur, büyük Türkiye’nin yürüyüşüne sekte vurulur. Türkiye’nin son 20 yılda kazandığı bu büyük değişime gerçekten zarar verecektir" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, "4 Mayıs’ın akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak."

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