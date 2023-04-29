Samanyolu Haber /Dünya / Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez" /29 Nisan 2023 15:24

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Türkiye'de yaşanan insan hakkı ihlallerine karşı Texas milletvekili Monica De La Cruz dikkat çeken açıklamalar yaptı. De La Cruz, insan hakkı ihlallerine karşı Biden yönetimini harekete geçmeye çağırdı.

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili Monica De La Cruz, Türkiye'deki hak ihlallerine karşı harekete geçmeye çağırdı: ''Masum insanların başına gelenlere sessiz kalmamalıyız. İnsan haklarına saygı duyulan bir dünya için beraberce çalışalım.'' ifadelerini kullandı. 

De La Cruz "Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türk hükümeti, vatandaşlarının temel insan haklarını çok uzun süredir baskı altında tutuyor. Bugün bir araya geldiğimiz şu günlerde Türkiye'de binlerce masum insan haksız yere gözaltına alınıyor. İşkence görüyor ve insanlık dışı muamelelere maruz kalıyor. Türk makamları, ülkemizde doğal kabul ettiğimiz temel hak ve özgürlüklere hiç ilgi göstermemiştir. 

Sırf hükümet aleyhinde konuştukları için tutuklanan ve hapsedilen gazetecilerin haberlerini duyduk. Öğretmenler, akademisyenler ve aktivistler benzer kaderlerle karşı karşıya kaldılar. Yargılanmadan veya kanıtlanmadan gözaltına alınan sayısız insan vakası var" ifadelerini kullandı. 



Bu durumun demokrasilerde hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğine vurgu yapan Texas milletvekili, Biden yönetimini göreve çağırarak sözlerine şöyle devam etti: 

"Başkan Biden'dan harekete geçmesini talep etmek ve Amerikan halkının çıkarlarını ön planda tutmasını talep etmek ve profesyonel basketbolcu ve insan hakları savunucus Enek Kanter Froodom gibi Türk Amerikalıları dinlemeye vakit ayırmak için buradayız. Enes Türk halkının hakları için yılmadan mücadele ediyor ve bu yüzden de zulüm gördü. Masum insanların böyle bir vahşete maruz kalmasına seyirci kalamayız. 

Sıra Biden yönetimine geldi. İşini yapmak için. Başka ulusların egemenliğine saygı duyuyoruz ama Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez. Nereden geldiklerine bakılmaksızın tüm erkek, kadın ve çocukların haklarına saygı gösterilen bir dünya için mücadele edelim. 
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Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

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