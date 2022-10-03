İşte Brezilya'daki seçim sonuçları

Seçimlerde şu ana kadar oyların neredeyse tamamı sayıdı. Yüksek Seçim Mahkemesi'ne göre Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 47,94, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yüzde 43,62 oranında oy aldı.



Anketlerde favori olarak öne çıkan Lula da Silva seçimi birinci sırada bitirdi ancak yüzde 50'nin altında kaldı. Bolsonaro ise kamuoyu araştırmalarında çıkan sonuçlardan daha yüksek oy elde etti.



Brezilya Demokratik Hareketinin adayı Simone Tebet yüzde 4,21 oy alarak üçüncü, anketlerde 3. olması beklenen Demokratik İşçi Partisi adayı Ciro Gomes ise yüzde 3,05 oy ile seçimi dördüncü olarak bitirdi.



Hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle 2023-2027 yıllarında ülkeyi yönetecek devlet başkanını, 30 Ekim'de yapılacak ikinci tur seçimleri belirleyecek.



Seçim sonuçlarının netleşmesinden sonra konuşan Lula da Silva, şunları söyledi:



"Bu bizim için ekstar zaman olacak. Ülkemizin daha kötü durumda olduğunu biliyorsunuz. Ekonominin iyi olmadığını, yaşam kalitesinin iyi olmadığını, iş piyasasının iyi olmadığını, sağlığın iyi olmadığını biliyorsunuz. Ülkeyi kurtarmak istiyoruz, bu nedenle kampanya için 30 günüm daha var."



Nüfusu 212 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, 156 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunurken, seçimde 120 milyondan fazla oy kullanıldı.