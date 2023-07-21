Samanyolu Haber /Gündem / Brezilya'dan trafiğe çözüm: Uçan taksi devri başlıyor /21 Temmuz 2023 10:34

Brezilya'dan trafiğe çözüm: Uçan taksi devri başlıyor

Brezilya merkezli uçak üreticisi Embraer, trafik sıkışıklığını azaltmayı hedeleyerek uçan taksi projesi için yeni bir fabrika inşa edileceğini duyurdu. Hava taksilerinin tamamen elektrikli olacağı belirtilirken iniş için piste ihtiyaç duymayacağı kaydedildi.

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Brezilyalı uçak üreticisi Embraer, 2026 yılından itibaren gökyüzüne çıkmasını umduğu elektrikli uçan taksileri üretmek üzere Sao Paulo yakınlarında yeni bir fabrika inşa edileceğini açıkladı.

Yan kuruluşu Eve tarafından üretilecek olan uçak, altı müşteriye kadar yeterli alana sahip küçük bir helikoptere benzeyecek.

3 BİN UÇAN TAKSİ SİPARİŞİ ALDI

Bir seyahatin kişi başına 50-100 dolar tutacağı öngörülüyor. Öte yandan Eve, halihazırda yaklaşık 3.000 hava taksisi için sipariş aldığını belirtti.

Bu yıl uçan taksi için bir prototip oluşturulması hedefleniyor. ABD'li düzenleyiciler kısa bir süre önce hava taksilerinin 2025 gibi erken bir tarihte orada uçması için bir zaman çizelgesi yayınladı.

İNİŞ İÇİN PİSTE İHTİYAÇ DUYMAYACAK

Elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağı bir piste ihtiyaç duymayacağı, ancak bir uçak gibi uzun mesafeler kat edebileceği vurgulandı. Elektrikli motorların standart uçaklara kıyasla gürültü ve kirliliği azaltması bekleniyor.

TRAFİK SIKIŞIKLIĞINI AZALTMAYI HEDEFLİYOR

Uçakların, müşteriler için çok pahalı olmadan, kalabalık şehirlerdeki trafik sıkışıklığını azaltmaya yardımcı olabileceği ileri sürüldü. Ayrıca kargo taşımacılığı için de bir alternatif olarak görüldüğü kaydedildi.

Fabrika, Brezilya'nın ekonomik başkenti Sao Paulo'ya yaklaşık 140 km uzaklıktaki Taubate şehrinde inşa edilecek.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, drone benzeri yolcu araçları başlangıçta taksi filolarında kullanılacak.

İlk uçuşlarda bir pilot bulunacak, ancak daha sonra kendi kendine pilotlu araçların piyasaya sürülmesi de şirketin planları arasında yer alıyor.

Araçlar %100 elektrikli olacak ve emisyonsuz uçuşlara olanak sağlayacak.
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