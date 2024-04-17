Brüksel polisi 'aşırı sağcı'ların konferansına müdahale etti

Organizatörler kararı kınadı

Salı günü polisin müdahalesine yanıt veren organizatörler, konferansın "son derece barışçıl" olduğunu söyledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "Ulusal Muhafazakarlık Konferansı", aşırı sağcı siyasi figürleri bir araya getirdiği ve güvenlik zafiyeti oluşturabileceği gerekçesiyle durduruldu.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İngiltere'de eski İçişleri Bakanı Brevermann, Fransız aşırı sağcı Eric Zemmour ve Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) eski lideri Nigel Farage gibi isimleri konuk etmesi planlanan konferansa polis müdahale etti.Ancak Belçika Başbakanı Alexander De Croo, polisin müdahalesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.De Croo, "Belediyelerin özerkliği demokrasimizin temel taşlarından biri ancak 1830'dan bu yana ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğünü garanti altına alan Belçika anayasasını asla geçersiz kılamaz" dedi.Başbakan, "Siyasi toplantıları yasaklamak anayasaya aykırıdır, nokta" diye ekledi.Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, Fransız aşırı sağcı aday Eric Zemmour ve Polonya eski Başbakanı Mateusz Morawiecki gibi isimlerin katılmasının planlandığı konferans için organizatörler Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer bulmakta zorlanmıştı.Bir Euronews muhabiri, polisin organizatörlerine müdahale ettiği sırada olay yerindeydi.Polis memuru, elinde kapatma gerekçelerini özetleyen üç sayfalık bir belge olduğunu ve bu belgenin yerel belediye başkanı tarafından talep edildiğini söyledi.Ulusal Muhafazakârlar, tipik olarak popülist sağ ile ilişkilendirilen, hem muhafazakâr hem de milliyetçi değerleri benimseyen, AB'ye yönelik şüpheci ve göçmen karşıtı duruşlarıyla biliniyor.Brüksel'in Saint-Josse Ten Noode bölgesinin Türk kökenli Belediye Başkanı Emir Kır, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "kamu güvenliğini sağlamak" amacıyla etkinliğin durdurulması emrini verdiğini doğruladı.Nigel Farage iptal kararının "kesinlikle çirkin" olduğunu söyledi. Organizatörlere göre etkinliğe 600 civarında katılımcının katılması bekleniyordu.Organizatörler ayrıca Saint Josse Belediye Başkanı Emir Kır'a görüşme talebinde bulundu.Kır, Milliyetçi Hareket Partisinden temsilcilerin de yer aldığı Türk belediye başkanlarından oluşan bir heyetle yaptığı tartışmalı toplantının ardından 2020 yılında Belçika Sosyalist Partisi'nden (PS) ihraç edilmişti.Organizatörler, çarşamba günü yapılacak konferansın ikinci günü için alternatif bir mekan bulmaya çalışacaklarını açıkladı